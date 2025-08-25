Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चार महीने तक नहीं मिला वेतन, खाने के भी लाले थे, विदेश में फंसे भारत के 17 मजदूर सुरक्षित घर लौटे

Indian workers rescued from Cameroon: झारखंड के 17 मजदूर कैमरून में फंस गए थे। विदेश मंत्रालय की मदद से सभी मजदूर सुरक्षित भारत लौट आए।

भारत

MI Zahir

Aug 25, 2025

Indian workers rescued from Cameroon
विदेश में फंसे भारत के रांची के 17 मजदूर सुरक्षित घर लौटे। ( फोटो: X Handle IANS.)

Indian workers rescued from Cameroon: अफ्रीकी देश कैमरून में कई महीनों से फंसे हुए झारखंड के 17 मजदूर आखिरकार सोमवार को सुरक्षित अपने घर (Indian workers rescued from Cameroon) लौट आए। भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) की मदद से ऐसा हो सका। ये मजदूर बोकारो और हजारीबाग जिलों के निवासी हैं और एक निजी एजेंसी के जरिए काम के लिए कैमरून गए थे। जानकारी के अनुसार बोकारो और हजारीबाग के कुल 19 मजदूरों का एक निजी एजेंसी ने चयन किया(MEA intervention India) था, जो उन्हें कैमरून में ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड (Transrail Lighting Limited) नामक कंपनी में बिजली परियोजना के तहत काम पर भेज रही थी। शुरुआत में मजदूरों को बेहतर वेतन और सुविधाएं देने का वादा किया गया, लेकिन कैमरून पहुंचने के बाद हकीकत कुछ और ही निकली। इन मजदूरों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने चार महीने तक उनका वेतन नहीं दिया। उनके पास खाने और जरूरी सामान खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। धीरे-धीरे हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिये मदद की गुहार लगानी पड़ी। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार (Jharkhand migrant workers abroad) से मदद की अपील की।

झारखंड सरकार और विदेश मंत्रालय की संयुक्त पहल

मजदूरों की हालत की जानकारी मिलने के बाद झारखंड श्रम विभाग ने फौरन कार्रवाई की। विभाग ने विदेश मंत्रालय से संपर्क कर मामले की गंभीरता बताई और जल्दी सहायता मांगी।

ये भी पढ़ें

अमेरिकी उप राष्ट्रपति वेंस ने क्या कहा कि भारत पर टैरिफ का दबाव बढ़ा: रूसी तेल खरीद पर विवाद
विदेश
India US Tariff Dispute

संयुक्त आपरेशन से मिलीं खुशियां

इसके बाद भारतीय दूतावास, कैमरून और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से रैस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। न सिर्फ मजदूरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई, बल्कि कंपनी से उनका बकाया वेतन भी दिलवाया गया।

17 मजदूर लौटे, 2 जल्द पहुंचेंगे

सोमवार को 17 मजदूर भारत लौट आए और अपने-अपने घर भी सुरक्षित पहुंच गए। बाकी दो मजदूर – फूलचंद मुर्मू (हजारीबाग) और बबलू सोरेन (बोकारो) – मंगलवार को लौटने वाले हैं।

विदेश में शोषण की बढ़ती घटनाएं

यह कोई पहली घटना नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि झारखंड समेत कई राज्यों के मजदूरों को विदेश में अच्छे वेतन का लालच देकर भेजा जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें शोषण का शिकार बनना पड़ता है।

पूरी जानकारी ले कर ही विदेश जाएं

इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए जरूरी है कि निजी भर्ती एजेंसियों पर सख्ती बरती जाए और श्रमिकों को विदेश जाने से पहले उनके अधिकारों और संभावित जोखिमों की पूरी जानकारी दी जाए।

जरूरी है जागरूकता और निगरानी

बहरहाल इस घटना से यह बात साफ है कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए सिर्फ सरकारी हस्तक्षेप ही काफी नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए बेहतर निगरानी और जनजागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

crime

crime news

crimenews

एनआरआई स्पेशल

Published on:

25 Aug 2025 05:51 pm

Hindi News / National News / चार महीने तक नहीं मिला वेतन, खाने के भी लाले थे, विदेश में फंसे भारत के 17 मजदूर सुरक्षित घर लौटे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.