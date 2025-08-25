चार महीने तक नहीं मिला वेतन, खाने के भी लाले थे, विदेश में फंसे भारत के 17 मजदूर सुरक्षित घर लौटे

Indian workers rescued from Cameroon: अफ्रीकी देश कैमरून में कई महीनों से फंसे हुए झारखंड के 17 मजदूर आखिरकार सोमवार को सुरक्षित अपने घर (Indian workers rescued from Cameroon) लौट आए। भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) की मदद से ऐसा हो सका। ये मजदूर बोकारो और हजारीबाग जिलों के निवासी हैं और एक निजी एजेंसी के जरिए काम के लिए कैमरून गए थे। जानकारी के अनुसार बोकारो और हजारीबाग के कुल 19 मजदूरों का एक निजी एजेंसी ने चयन किया(MEA intervention India) था, जो उन्हें कैमरून में ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड (Transrail Lighting Limited) नामक कंपनी में बिजली परियोजना के तहत काम पर भेज रही थी। शुरुआत में मजदूरों को बेहतर वेतन और सुविधाएं देने का वादा किया गया, लेकिन कैमरून पहुंचने के बाद हकीकत कुछ और ही निकली। इन मजदूरों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने चार महीने तक उनका वेतन नहीं दिया। उनके पास खाने और जरूरी सामान खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। धीरे-धीरे हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिये मदद की गुहार लगानी पड़ी। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार (Jharkhand migrant workers abroad) से मदद की अपील की।