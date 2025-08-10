10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अमेरिका के टैरिफ वार से बचने के लिए भारत बना रहा रणनीति, Oman से जल्द होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

India Oman Free Trade Agreement: भारत और ओमान के बीच जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि समझौते के दस्तावेज का अरबी में अनुवाद हो रहा है। इसके बाद दोनों देशों के मंत्रिमंडल एक साथ इसकी मंजूरी देंगे। दोनों देशों के बीच 10 अरब डॉलर का व्यापार होता है।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 10, 2025

भारत-ओमान के बीच FTA जल्द (फोटो-IANS)
भारत-ओमान के बीच FTA जल्द (फोटो-IANS)

India Oman Free Trade Agreement: अमेरिका (America) ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। 25 फीसदी टैरिफ 7 अगस्त से लागू है, जबकि अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी होगा। अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय निर्यातकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी आयातकों ने उनके ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। पीएम मोदी ने बीते दिनों एक सभा में कहा कि किसानों की हितों की रक्षा के लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। दरअसल, अमेरिका, भारत पर कृषि क्षेत्र के दरवाजे खोलने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन भारत सरकार किसानों के लिए हितों की रक्षा के लिए इस पर राजी नहीं है। अब भारत ने अमेरिका के टैरिफ वार से बचने के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी सामने आई है कि भारत और खाड़ी देश ओमान के बीच जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है।

मुक्त व्यापार समझौता का अरबी में हो रहा अनुवाद

विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि समझौते के दस्तावेज का अरबी में अनुवाद हो रहा है। इसके बाद दोनों देशों के मंत्रिमंडल एक साथ इसकी मंजूरी देंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सैद्धांतिक तौर से समझौते का एलान और उस पर दस्तखत साथ मिलकर करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि दो-तीन महीने से भी कम वक्त में यह सब हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

ICICI बैंक ने आम आदमी को दिया बड़ा झटका, अब 10 हजार नहीं, कम से कम रखने होंगे 50 हजार रुपये
कारोबार
ICICI Bank minimum balance hike

भारत-ओमान के बीच 10 अरब डॉलर का आयात

उन्होंने कहा कि इस समझौते को आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कहा जाता है। इस पर भारत और ओमान के बीच बातचीत नवंबर 2023 में शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि CPA के तहत दोनों देश एक दूसरे के सामानों पर कस्टम शुल्क घटाएंगे या समाप्त करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार के नियम आसान बनाएंगे और निवेश को बढ़ावा देंगे।

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में ओमान, भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। भारत ने जीसीसी के एक अन्य सदस्य, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ भी ऐसा ही एक समझौता किया है, जो मई 2022 से लागू है। जानकारी के अनुसार, भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा है। इसमें 4.06 अरब डॉलर का निर्यात और 6.55 अरब डॉलर का आयात शामिल है। भारत ओमान से पेट्रोलियम उत्पाद और यूरिया खरीदता है। यह कुल आयात का 70 फीसदी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Aug 2025 06:47 am

Hindi News / National News / अमेरिका के टैरिफ वार से बचने के लिए भारत बना रहा रणनीति, Oman से जल्द होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.