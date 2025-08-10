अमेरिका के टैरिफ वार से बचने के लिए भारत बना रहा रणनीति, Oman से जल्द होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

India Oman Free Trade Agreement: अमेरिका (America) ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। 25 फीसदी टैरिफ 7 अगस्त से लागू है, जबकि अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी होगा। अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय निर्यातकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी आयातकों ने उनके ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। पीएम मोदी ने बीते दिनों एक सभा में कहा कि किसानों की हितों की रक्षा के लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। दरअसल, अमेरिका, भारत पर कृषि क्षेत्र के दरवाजे खोलने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन भारत सरकार किसानों के लिए हितों की रक्षा के लिए इस पर राजी नहीं है। अब भारत ने अमेरिका के टैरिफ वार से बचने के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी सामने आई है कि भारत और खाड़ी देश ओमान के बीच जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है।