2029 चुनाव से पहले महिला आरक्षण पर बड़ा फॉर्मूला, सीटें बढ़ाकर लागू हो सकता है 33 प्रतिशत महिला कोटा

इस योजना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ा है। लंबे समय से दक्षिणी राज्यों को यह आशंका रही है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से उनकी सीटों का अनुपात घट सकता है। ऐसे में सीटों को सीधे 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का विकल्प इस असंतुलन को टालने का एक तरीका माना जा रहा है। इसके अलावा, सरकार 2027 की नई जनगणना का इंतजार किए बिना 2011 के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इससे प्रक्रिया में तेजी आएगी और राजनीतिक विरोध को सीमित किया जा सकेगा। कुल मिलाकर यह रणनीति सामाजिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय हितों को एक साथ साधने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है।