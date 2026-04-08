‘सर मैं आपको सच बताती हूं’, कॉन्सटेबल रेवती ने बिना डरे दी गवाही, 9 पुलिसकर्मियों को दिलाई मौत की सजा

रेवती को इस दौरान भारी दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ा। साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने सच्चाई सामने लाने का फैसला किया। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करते समय स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने पड़े। पुलिसकर्मी स्टेशन के बाहर जमा होकर डराने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में रेवती बयान पर हस्ताक्षर करने से हिचक रही थीं, लेकिन सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद उन्होंने ऐसा किया। बाद में उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा भी दी गई, जिससे वे सुरक्षित रह सकें और न्याय की प्रक्रिया पूरी हो सके। रेवती के बयान ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आखिरकार कोर्ट ने सभी 9 आरोपी पुलिसकर्मियों को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई।