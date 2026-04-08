अमेरिका-ईरान संघर्ष विराम के बाद UAE जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर, क्या होगी बातचीत? पढ़ें पूरा मामला

भारत ने इस संघर्ष-विराम का स्वागत किया है। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि इस संघर्ष ने लोगों को पहले ही बहुत ज्यादा तकलीफ दी है और दुनिया भर में ऊर्जा की सप्लाई और व्यापार के नेटवर्क को बाधित किया है। हमें उम्मीद है कि होर्मुज स्ट्रेट से होकर जहाजों की आवाजाही की आजादी और दुनिया भर में व्यापार का प्रवाह बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा।