सीएम नीतीश कुमार ने क्यों नहीं की आखिरी कैबिनेट बैठक? बिहार की सियासत में चर्चा में आई नई तारीख, जानें वजह

बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। लंबे समय से मुख्यमंत्री पद संभाल रहे नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय स्तर की भूमिका में कदम बढ़ा रहे हैं। 10 अप्रैल को नीतीश का राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, जिससे राज्य में नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। सीएम पद छोड़ने से पहले नीतीश की आखिरी कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई। यह बैठक आज होनी तय हुई थी और इसे नीतीश का विदाई समारोह माना जा रहा था लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश के दिल्ली जाने के चलते यह बैठक नहीं हो पाई है।