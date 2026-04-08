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प्री-मानसून का बदला अंदाज़: अगले 5 दिन जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग का इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert: देश में प्री-मानसून का अंदाज़ बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 5 दिन कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

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भारत

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Tanay Mishra

Apr 08, 2026

Heavy rain alert

Heavy rain alert issued by IMD

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) ने जब से देश में दस्तक दी है, मौसम का मिज़ाज बदल गया है और फिर से कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। 2025 में मानसून (Monsoon) के सीज़न में देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली और कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई। 2025 में मानसून सीज़न के बाद भी देश के कई राज्यों में बारिश पर ब्रेक नहीं लगा और कई राज्यों में प्री-मानसून के असर से बारिश हो रही है। देश में अब प्री-मानसून का अंदाज़ बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

केरल में कैसा रहेगा मौसम?

मानसून के 2025 सीज़न की शुरुआत के साथ ही केरल में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था और अब प्री-मानसून की दस्तक से अब 2026 में राज्य में बारिश का दौर तेज़ हो गया है। अब केरल में प्री-मानसून का अंदाज़ बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 5 दिन केरल में भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने की भी संभावना है।

तमिलनाडु में मौसम का कैसा रहेगा अंदाज़?

मानसून ने 2025 में तमिलनाडु में जमकर असर दिखाया और इस दौरान अच्छी बारिश देखने को मिली। अब 2026 में राज्य में प्री-मानसून असर दिखा रहा है और बारिश का सिलसिला तेज़ हो गया है। अब तमिलनाडु में प्री-मानसून के अंदाज़ बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 5 दिन तमिलनाडु में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने की भी संभावना है।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देश के कई राज्यों में प्री-मानसून का अंदाज़ बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 5 दिन राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, माहे, पुडुचेरी, यनम, रायलसीमा, कराईकल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, विदर्भ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम और नागालैंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने, बिजली गरजने और कुछ जिलों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट है।

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Published on:

08 Apr 2026 03:21 pm

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