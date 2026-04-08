प्री-मानसून का बदला अंदाज़: अगले 5 दिन जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग का इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) ने जब से देश में दस्तक दी है, मौसम का मिज़ाज बदल गया है और फिर से कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। 2025 में मानसून (Monsoon) के सीज़न में देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली और कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई। 2025 में मानसून सीज़न के बाद भी देश के कई राज्यों में बारिश पर ब्रेक नहीं लगा और कई राज्यों में प्री-मानसून के असर से बारिश हो रही है। देश में अब प्री-मानसून का अंदाज़ बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।