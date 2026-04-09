ममता बनर्जी पर भड़के BJP अध्यक्ष, कहा- बंगाल में महा-जंगलराज, T का मतलब तोलाबाजी और तुष्टिकरण

नितिन नवीन ने कहा कि पहले कांग्रेस और वामपंथी शासन के बाद अब TMC ने बंगाल की संस्कृति और विरासत को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने TMC का अर्थ समझाते हुए कहा- T का मतलब तोलाबाजी और तुष्टीकरण, M का मतलब माफिया राज और महिलाओं पर अत्याचार तथा C का मतलब करप्शन और कट मनी है। यही TMC का असली चेहरा है। भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि TMC सरकार ने बंगाल के लोगों की जमीन छीनकर घुसपैठियों को दे दी है, जिससे राज्य की जनसांख्यिकी बदल रही है।