मिडिल ईस्ट तनाव के बीच Good News, 7 साल बाद भारत आ रहे ‘जया और जार्डन’

कुराकाओ ध्वज वाला विशाल टैंकर 'जया' इस सप्ताह के अंत तक भारत के पूर्वी तट पर पहुंच जाएगा। इसके पहले यह टैंकर दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र में चीन में अनलोडिंग के लिए गया था। इसके बाद अब यह टैंकर भारत की तरफ आ रहा है। इसी तरह दूसरा टैंकर 'जॉर्डन' भी भारत की दिशा में बढ़ रहा है। यह टैंकर भी जल्द ही भारत पहुंचेगा। इन तेल टैंकरों के भारत पहुंचने से ईंधन किल्लत की समस्या से काफी राहत मिलेगी। हालांकि, भारत सरकार का दावा है कि देश में तेल की कमी नहीं है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, रिफाइनर्स को भुगतान प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं आ रही है। शिपिंग आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल में ईरान ने रिकॉर्ड 18 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया है। अमेरिका द्वारा अस्थायी रूप से प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद यह आयात संभव हुआ है, जो मध्य पूर्व में आपूर्ति व्यवधान के बीच भारत के लिए राहत साबित हो सकता है। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।