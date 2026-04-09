मणिपुर बम विस्फोट मामले में 3 आतंकी गिरफ्तार, घटना में दो बच्चों की हुई थी मौत

मंगलवार की रात करीब 1 बजे बिश्नुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी अवांग लेकाई गांव में कथित रूप से कुकी आतंकवादियों द्वारा एक घर में शक्तिशाली बम फेंका गया था। इस हमले में 5 साल के लड़के और उसकी 5 महीने की बहन की मौके पर ही मौत हुई थी, जबकि उनकी मां घायल हो गई थी। यह हमला उस समय हुआ, जब परिवार घर में सो रहा था। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। इसके बाद भीड़ ने बिश्नुपुर में CRPF कैंप पर धावा बोल दिया। इस दौरान 2 प्रदर्शनकारी मारे गए और 31 अन्य लोग घायल हुए थे। बुधवार को एक और प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी।