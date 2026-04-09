अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैले पुद्दुचेरी का फैसला करेंगे 9.44 लाख वोटर, सुबह 7 बजे से होगा मतदान

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि NDA को सत्ता बचाने के साथ-साथ दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने का सुनहरा मौका मिला है। वहीं, कांग्रेस-DMK गठबंधन सत्ता में वापसी की राह देख रहा है। चुनाव में पुद्दुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा, स्थानीय विकास, रोजगार, पर्यटन और जल संकट जैसे मुद्दे हावी हैं। पुदुचेरी की जनता इस बार किस गठबंधन को अपना विश्वास देती है, यह 4 मई को साफ हो जाएगा। छोटे केंद्र शासित प्रदेश का यह चुनाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है।