सत्ता के सिंहासन पर 24 वर्ष, PM मोदी से पहले इन 5 नेताओं का सार्वजनिक पद पर रह चुका है लंबा कार्यकाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुखिया के रूप में 24 साल पूरे कर लिए और 25वें साल में प्रवेश किया। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 13 साल तक इस पद पर रहे। 2014 से वे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं।