Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सत्ता के सिंहासन पर 24 वर्ष, PM मोदी से पहले इन 5 नेताओं का सार्वजनिक पद पर रह चुका है लंबा कार्यकाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुखिया के रूप में 24 साल पूरे कर लिए और 25वें साल में प्रवेश किया। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 13 साल तक इस पद पर रहे। 2014 से वे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं।

2 min read

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 08, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फोटो- X/@nanarendramodi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को किसी भी सरकार के मुखिया के रूप में 24 साल पूरे कर 25वें साल में प्रवेश कर लिया। 2001 में 7 अक्टूबर को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

तब से वे लगातार किसी ने किसी सरकार के सर्वोच्च पद पर बने हुए हैं। 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर इस सफर का जिक्र किया।

उन्होंने लिखा कि देशवासियों के निरंतर आशीर्वाद से मैं सरकार के मुखिया के रूप में अपनी सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं। भारत की जनता के प्रति मेरी कृतज्ञता है।

उन्होंने लिखा, मेरी पार्टी ने मुझे बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। उस साल गुजरात भीषण भूकंप की मार से जूझ रहा था।

उससे पहले चक्रवात, सूखा और राजनीतिक अस्थिरता थी। इन चुनौतियों ने गुजरात के पुनर्निर्माण के संकल्प को और मजबूत किया। इस दौरान उन्होंने मां की सीख को याद किया।

मां ने कहा था, कभी रिश्वत नहीं लेना

पीएम मोदी ने लिखा, जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो मुझे याद है कि मेरी मां ने मुझसे कहा था किमुझे तुम्हारे काम की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन मैं बस दो चीजें कहूंगी।

पहला, हमेशा गरीबों के लिए काम करना और दूसरा, कभी रिश्वत मत लेना। मैंने भी लोगों से यही कहा कि मैं जो भी करूंगा वो नेक इरादे से करूंगा और कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के विजन से प्रेरित रहूंगा।

गुड गवर्नेंस का पावरहाउस बना गुजरात

ये 25 साल कई अनुभवों से भरे रहे हैं। साथ रहकर हम लोगों ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मुझे आज भी याद है जब मैंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो ये कहा जाता था कि गुजरात फिर से खड़ा नहीं हो सकता।

आम लोगों और किसानों की ये शिकायत थी कि उन्हें बिजली और पानी पर्याप्त नहीं मिल पाता है। कृषि मंदी में थी और औद्योगिक विकास स्थिर था। हमने मिलकर गुजरात को गुड गवर्नेंस का पावरहाउस बनाया।

30 साल बाद किसी दल को बहुमत

2013 में मुझे 2014 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। तब की यूपीए सरकार भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पॉलिसी पैरालिसिस के सबसे बुरे रूप का पर्याय बन चुकी थी।

दुनिया में भारत को एक कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता था, लेकिन तब लोगों ने हमें प्रचंड बहुमत दिया। तीन दशक में पहली बार किसी दल को ऐसा बहुमत मिला था।

11 साल में बड़े बदलाव हुए

पिछले 11 सालों में हम भारत के लोगों ने साथ मिलकर काम किया और कई बदलाव हासिल किए। हमारे अभूतपूर्व प्रयासों ने पूरे भारत के लोगों, विशेषकर हमारी नारी शक्ति, युवा शक्ति और मेहनती अन्नदाताओं को सशक्त बनाया है।

25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी के चंगुल से बाहर निकले हैं। भारत को मेजर ग्लोबल इकोनॉनी में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है।

हमने व्यापक सुधार किए हैं और सभी क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जनभावना है। ‘गर्व से कहो, यह स्वदेशी है’की बात हो रही है।

इनका रहा लंबा कार्यकाल

1. पवन चामलिंग - 24 वर्ष (सीएम सिक्किम)

2. ज्योति बसु : 23 वर्ष (सीएम पश्चिम बंगाल)

3. गेंगांग अपांग- 19 वर्ष (सीएम अरुणाचल)

4. माणिक सरकार- 19 वर्ष (सीएम त्रिपुरा)

5. नवीन पटनायक- 19 वर्ष (सीएम ओडिशा)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

pm modi

politics

Published on:

08 Oct 2025 08:33 am

Hindi News / National News / सत्ता के सिंहासन पर 24 वर्ष, PM मोदी से पहले इन 5 नेताओं का सार्वजनिक पद पर रह चुका है लंबा कार्यकाल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

हरियाणा के IPS अफसर ने खुद को मारी गोली, 8 पेज के सुसाइड लेटर में 35 अधिकारियों के नाम

Haryana IPS officer Y Puran Kumar Singh
राष्ट्रीय

हथियारों से लैस लुटेरे घर में घुसे, परिवार को बनाया बंधक, किया चाय-नाश्ता, फिर सोना, नकदी और कार लेकर हुए फरार

राष्ट्रीय

UPI Payment without Pin: चेहरा और फिंगरप्रिंट से होगा UPI पेमेंट, जानिए क्या है नया अपडेट, कब से होगा लागू

UPI without Pin
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा व पैदल चालकों के लिए जारी किए दिशा निर्देश

Supreme Court
राष्ट्रीय

सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी का खुला राज, इस काम में किया जाना था इस्तेमाल, केरल हाईकोर्ट ने लिया एक्शन

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.