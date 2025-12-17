कर्नाटक में ढाई साल में 2,800 किसानों ने की आत्महत्या, विधानसभा में सरकार ने दी जानकारी

भारतीय किसान (प्रतीकात्मक तस्वीर- ANI)
Karnataka farmer suicides: कर्नाटक राज्य में पिछले ढाई साल के दौरान 2800 से ज्यादा किसानों ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। कृषि मंत्री एन चलवुरायस्वामी ने विधानसभा को बताया कि 2023-24 वित्तीय वर्ष से अब तक राज्य में कुल 2,809 किसानों ने आत्महत्या की है।
बेलगावी में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा विधायक अरविंद बेल्लद के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि 2023-24 में 1,254 किसानों ने आत्महत्या की, 2024-25 में यह संख्या 1,178 रही, जबकि 2025-26 वित्तीय वर्ष में नवंबर अब तक 377 मामले दर्ज किए गए हैं।
जिलावार आंकड़ों के अनुसार, हावेरी में सबसे अधिक 297 किसानों ने आत्महत्या की। बेलगावी में 259, कलबुर्गी में 234, धारवाड़ में 195 और मैसूरु में 190 मामले सामने आए हैं।
इस बीच, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि यह सरकार की विफलता को दर्शाता है।
