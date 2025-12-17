कर्नाटक में ढाई साल में 2,800 किसानों ने की आत्महत्या, विधानसभा में सरकार ने दी जानकारी

Karnataka farmer suicides: कर्नाटक राज्य में पिछले ढाई साल के दौरान 2800 से ज्यादा किसानों ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। कृषि मंत्री एन चलवुरायस्वामी ने विधानसभा को बताया कि 2023-24 वित्तीय वर्ष से अब तक राज्य में कुल 2,809 किसानों ने आत्महत्या की है।