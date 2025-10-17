सुबह-सुबह बड़ा सड़क हादसा, NH-48 पर दो वाहनों के बीच जोरदार टक्कर, 3 लोगों की मौत और 20 घायल

कर्नाटक में दो वाहनों के बीच जोरदार टक्कर।(प्रतीकात्मक तस्वीर)
कर्नाटक के हावेरी जिले में सुबह-सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रानेबेन्नूर तालुका में काकोला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एक मिनी ट्रक और खड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
रानेबेन्नूर पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, इस दुर्घटना में 20 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रानेबेन्नूर तालुका अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मृतकों की पहचान 65 वर्षीय चमनसब केरीमट्टीहल्ली, 65 वर्षीय मबूसब डोड्डागुब्बी और 70 वर्षीय निंगम्मा जिगलर के रूप में हुई है। ये सभी दावणगेरे जिले के मालेबेन्नूर निवासी थे।
यह दुर्घटना उस समय हुई जब वे एक बारात में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। सूचना मिलने पर, रानेबेन्नूर ग्रामीण पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। घटना के बारे में फिलहाल अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है।
पुलिस ने बताया कि इससे पहले 6 अक्टूबर को कोप्पल जिले के कूकनपल्ली गांव के पास एक निजी स्लीपर कोच बस ने पदयात्रा में भाग ले रहे श्रद्धालुओं के एक समूह को कुचल दिया था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे।
यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 50 पर उस समय हुई, जब श्रद्धालु कोप्पल तालुक के हुलिगी गांव में हुलिगम्मा मंदिर की ओर जा रहे थे। मृतकों की पहचान अन्नपूर्णा (40), प्रकाश (25) और शरणप्पा (19) के रूप में हुई है, जो सभी गडग जिले के रोना तालुक के तारिहाला गां के निवासी थे।
पुलिस के अनुसार, श्रद्धालुओं ने दो दिन पहले हुलिगम्मा मंदिर के लिए अपनी पदयात्रा शुरू की थी। जब यह हादसा हुआ, तब वे मंदिर पहुंचने से कुछ ही घंटे दूर थे। दुर्घटना के समय स्लीपर कोच वाली बस कथित तौर पर सिंधोगी से बेंगलुरु जा रही थी।
इस घटना में चार अन्य लोग घायल हो गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए कोप्पल जिला अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति बाल-बाल बच गया।
पुलिस अधीक्षक राम अरासिद्दी ने घटनास्थल का दौरा किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि मुनीराबाद पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।
