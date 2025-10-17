Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सुबह-सुबह बड़ा सड़क हादसा, NH-48 पर दो वाहनों के बीच जोरदार टक्कर, 3 लोगों की मौत और 20 घायल

कर्नाटक के हावेरी जिले में एक मिनी ट्रक और खड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर के बीच टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। घायलों को रानेबेन्नूर तालुका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read

बैंगलोर

image

Mukul Kumar

Oct 17, 2025

Road Accident

कर्नाटक में दो वाहनों के बीच जोरदार टक्कर।(प्रतीकात्मक तस्वीर)

कर्नाटक के हावेरी जिले में सुबह-सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रानेबेन्नूर तालुका में काकोला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एक मिनी ट्रक और खड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

रानेबेन्नूर पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, इस दुर्घटना में 20 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रानेबेन्नूर तालुका अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बारात से लौट रहे थे सभी लोग

मृतकों की पहचान 65 वर्षीय चमनसब केरीमट्टीहल्ली, 65 वर्षीय मबूसब डोड्डागुब्बी और 70 वर्षीय निंगम्मा जिगलर के रूप में हुई है। ये सभी दावणगेरे जिले के मालेबेन्नूर निवासी थे।

यह दुर्घटना उस समय हुई जब वे एक बारात में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। सूचना मिलने पर, रानेबेन्नूर ग्रामीण पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। घटना के बारे में फिलहाल अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है।

6 अक्टूबर को हुआ था भीषण सड़क हादसा

पुलिस ने बताया कि इससे पहले 6 अक्टूबर को कोप्पल जिले के कूकनपल्ली गांव के पास एक निजी स्लीपर कोच बस ने पदयात्रा में भाग ले रहे श्रद्धालुओं के एक समूह को कुचल दिया था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे।

यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 50 पर उस समय हुई, जब श्रद्धालु कोप्पल तालुक के हुलिगी गांव में हुलिगम्मा मंदिर की ओर जा रहे थे। मृतकों की पहचान अन्नपूर्णा (40), प्रकाश (25) और शरणप्पा (19) के रूप में हुई है, जो सभी गडग जिले के रोना तालुक के तारिहाला गां के निवासी थे।

इस वक्त हुई दुर्घटना

पुलिस के अनुसार, श्रद्धालुओं ने दो दिन पहले हुलिगम्मा मंदिर के लिए अपनी पदयात्रा शुरू की थी। जब यह हादसा हुआ, तब वे मंदिर पहुंचने से कुछ ही घंटे दूर थे। दुर्घटना के समय स्लीपर कोच वाली बस कथित तौर पर सिंधोगी से बेंगलुरु जा रही थी।

इस घटना में चार अन्य लोग घायल हो गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए कोप्पल जिला अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति बाल-बाल बच गया।

पुलिस अधीक्षक राम अरासिद्दी ने घटनास्थल का दौरा किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि मुनीराबाद पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

Updated on:

17 Oct 2025 08:56 am

Published on:

17 Oct 2025 08:33 am

Hindi News / National News / सुबह-सुबह बड़ा सड़क हादसा, NH-48 पर दो वाहनों के बीच जोरदार टक्कर, 3 लोगों की मौत और 20 घायल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Elections: मुकेश सहनी को राज्यसभा और 2 MLC सीट का ऑफर, क्या मान जाएंगे सन ऑफ मल्लाह?

राष्ट्रीय

पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र नेता ने प्रोफेसर को मारा थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

student leader slaps professor in DU
राष्ट्रीय

गुजरात में नई कैबिनेट का गठन आज, 2 डिप्टी सीएम समेत 26 मंत्री ले सकते हैं शपथ

राष्ट्रीय

पंजाब DIG भ्रष्टाचार कांड: CBI ने रंगे हाथों पकड़ा, 5 करोड़ कैश और लग्जरी आइटम्स बरामद

CBI arrests DIG of Punjab Police and private individual in ₹8 lakh bribery case
राष्ट्रीय

कौन बनेगा बिहार में मुख्यमंत्री? अमित शाह ने कर दिया स्पष्ट

Home Minister Amit Shah
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.