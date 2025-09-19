Jharkhand IPS Transfer: राकेश रंजन बने रांची के नए SSP, झारखंड में 30 आईपीएस अफसरों का तबादला, देखें लिस्ट

झारखंड में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। हेमंत सरकार ने कई अफसरों के प्रभार और दायित्व में बदलाव किया है।
गुरुवार देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता को सीआईडी और एसीबी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
चाईबासा के एसपी राकेश रंजन को रांची का नया एसएसपी बनाया गया है। वायरलेस डीजी प्रशांत सिंह को डीजी मुख्यालय का प्रभार दिया गया है और जैप एडीजी प्रिया दुबे को एसीबी का एडीजी नियुक्त किया गया है।
सुमन गुप्ता को रेल एडीजी, रांची के आईजी मनोज कौशिक को आईजी सीआईडी, बोकारो के आईजी क्रांति कुमार गडीदेशी को आईजी मानवाधिकार और नरेंद्र कुमार सिंह को आईजी निगरानी सह सुरक्षा झारखंड विद्युत बोर्ड के पद पर पोस्टिंग दी गई है। दुमका के आईजी शैलेंद्र सिन्हा अब पलामू के आईजी होंगे।
सीआईडी के आईजी सुदर्शन मंडल को आईजी मुख्यालय के पद पर पदस्थापित किया गया है, जबकि वह जेल आईजी का प्रभार भी देखेंगे।
सुनील भास्कर को बोकारो का जोनल आईजी बनाया गया है। प्रोविजन आईजी के पद पर कार्यरत रहे पटेल मयूर कन्हैयालाल को दुमका के जोनल आईजी का प्रभार दिया गया है।
वहीं, डीआईजी स्तर पर भी फेरबदल किए गए हैं। सीआईडी के डीआईजी संजीव कुमार को डीआईजी एसआईबी, शैलेंद्र प्रसाद बरनवाल को डीआईजी एसीबी और मनोज रतन चोथे को डीआईजी स्पेशल ब्रांच बनाया गया है।
पलामू के डीआईजी नौशाद आलम अंसारी को पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। रांची के तत्कालीन एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को एसीबी का डीआईजी नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा, एसपी स्तर पर भी व्यापक बदलाव हुए हैं। अरविंद कुमार सिंह को एसपी स्पेशल ब्रांच और एहतेशाम वकारिब को सीआईडी में एसपी बनाया गया है।
अमित रेनू को चाईबासा, सौरभ को देवघर, और अजीत कुमार को जमशेदपुर रेल एसपी के रूप में नई पोस्टिंग दी गई है। दीपक कुमार पांडे को एसपी स्पेशल ब्रांच, अनिमेष नैथानी को एसीबी एसपी और कैलाश करमाली को रेल एसपी धनबाद बनाया गया है।
इसके साथ ही मनोज स्वर्गीयरी को जैप-3 गोविंदपुर का कमांडेंट, मूमल राजपुरोहित को जैप-8 का कमांडेंट, पारस राणा को रांची सिटी एसपी के साथ जैप-10 का अतिरिक्त प्रभार तथा राकेश सिंह को रांची ट्रैफिक एसपी के साथ वायरलेस एसपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को अगले आदेश तक संयुक्त निदेशक झारखंड पुलिस अकादमी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया गया है।