Tragedy: स्वतंत्रता दिवस पर तीन सगे भाइयों समेत 4 की मौत, झारखंड में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से हुई मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टैंक का सेटरिंग खोलने का कार्य चल रहा था। इस दौरान सबसे पहले मल्टू राम टैंक में उतरा लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आया। यह देख राजू शेखर चौधरी उसे देखने के लिए नीचे गया लेकिन वह भी बाहर नहीं लौटा। इसके बाद चिंता में अजय चौधरी और फिर चंद्रशेखर चौधरी भी एक-एक कर टैंक में उतरे, लेकिन चारों ही अंदर फंस गए।