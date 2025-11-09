Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हुगली में 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, दादी के पास से उठा ले गए बदमाश, अगले दिन खून से लथपथ मिली

कोलकाता के पास हुगली जिले में चार साल की बच्ची का रेप हुआ है। इस घटना के बाद एक बार फिर शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। पढे़ं पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 09, 2025

Rape crime Maharashtra

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Image)

पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पास हुगली में 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। मासूम बच्ची अपनी दादी के पास सो रही थी। तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसे किडनैप कर लिया। अगले दिन दोपहर को बच्ची खून से लथपथ हालत में मिली। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। इस मामले में अब सूबे की सियासत भी गरमा गई है। BJP ने ममता सरकार पर FIR दर्ज न करने और अपराध को दबाने का आरोप लगाया है।

पीड़ित बच्ची के परिवार वालों ने बताया कि वह बंजारा समुदाय से आते हैं। बीते दिनों प्रशासन ने अतिक्रमण की बात कहकर उनका घर तोड़ दिया था। इसके बाद से वह सभी रेलवे शेड के पास रह रहे थे। बच्ची मच्छरदानी के नीचे सो रही थी। परिवार ने दावा किया कि रात करीब 4 बजे किसी ने उसकी मच्छरदानी काटकर उसे उठा लिया। दादी को पता तक नहीं चला कि बच्ची कब और कैसे गायब हुई। अगले दिन रेलवे हाई ड्रेन के पास खून से लथपथ मिली।

क्या कह रही है पुलिस

हुगली ग्रामीण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना के संबंध में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस टीम ने घटनास्थल से फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने कहा कि आसपास लगे CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है। हम हर पहलुओं की जांच कर रहे हैं। जल्द ही अपराधी की पहचान जल्द की जाएगी।

भाजपा ने ममता सरकार पर लगाया आरोप

भाजपा नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि तारकेश्वर में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। परिवार थाने पहुंचा, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। पुलिस अपराध को दबाने में व्यस्त है। यह ममता बनर्जी के शासन का असली चेहरा है। एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, और पुलिस राज्य की नकली कानून-व्यवस्था को बचा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Nov 2025 08:48 am

Hindi News / National News / हुगली में 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, दादी के पास से उठा ले गए बदमाश, अगले दिन खून से लथपथ मिली

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Chunav: प्रियंका गांधी का भाषण सुनकर भड़क गईं यह महिला नेता, कहा- ‘गांधी सरनेम होने का मतलब ये नहीं कि आप…’

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन के वोट बैंक पर ओवैसी और पीके की नजर, सीमांचल में किसका चलेगा जादू?

Bihar Election 2025
पटना

‘जंगलराज’ बनाम ‘कट्टा सरकार’, बिहार में आखिरी दौर के प्रचार में घमासान

bihar election | पीएम नरेंद्र मोदी
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: फिर एक साथ नजर आए तेज प्रताप और रवि किशन, सियासी हलचल हुई तेज

तेज प्रताप और रवि किशन की फिर हुई मुलाकात
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: जमुई में गरमाया माहौल! RJD प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज

Bihar Election
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.