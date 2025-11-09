हुगली में 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, दादी के पास से उठा ले गए बदमाश, अगले दिन खून से लथपथ मिली

पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पास हुगली में 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। मासूम बच्ची अपनी दादी के पास सो रही थी। तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसे किडनैप कर लिया। अगले दिन दोपहर को बच्ची खून से लथपथ हालत में मिली। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। इस मामले में अब सूबे की सियासत भी गरमा गई है। BJP ने ममता सरकार पर FIR दर्ज न करने और अपराध को दबाने का आरोप लगाया है।