Crime News: पत्नी से लड़ाई होने के बाद सीधे पहुंचा स्कूल, अपने दोनों नाबालिग बच्चों को जंगल ले गया और…

जानकारी के अनुसार, कालीचरण और उसकी पत्नी के बीच अक्सर किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी। शुक्रवार सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद कालीचरण की फिर पत्नी से लड़ाई हो गई। गुस्से में आकर वह घर से निकला और सीधे बच्चों के स्कूल में पहुंच गया।