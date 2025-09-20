Crime News: पत्नी से लड़ाई होने के बाद सीधे पहुंचा स्कूल, अपने दोनों नाबालिग बच्चों को जंगल ले गया और…

ओडिशा के अंगुल जिले में एक दिल को दहला देने वाली वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि पिता ने पत्नी से लड़ाई के बाद अपने दो छोटे मासूम बच्चों को जहर खिला दिया।
यह घटना शुक्रवार को हुई है। जरापारा इलाके के ट्यूब गांव निवासी आरोपी कालीचरण प्रधान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
पुलिस के हवाले से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि कालीचरण एक प्राइवेट प्लांट में काम करता है। वह अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ जरापारा इलाके रहता है।
जानकारी के अनुसार, कालीचरण और उसकी पत्नी के बीच अक्सर किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी। शुक्रवार सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद कालीचरण की फिर पत्नी से लड़ाई हो गई। गुस्से में आकर वह घर से निकला और सीधे बच्चों के स्कूल में पहुंच गया।
जहां से बच्चों को लेकर नुआखेता जंगल में चला गया। वहां कालीचरण ने अपने दोनों बच्चों को जहर मिला हुआ खाना खिलाया। जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई।
आसपास के लोगों ने जहर के प्रभाव में दोनों नाबालिग बच्चों को अजीब व्यवहार करते हुए देखा। इसके बाद कालीचरण को किसी तरह से समझाकर उन्हें बचाया।
इसके बाद, घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी गई। जिसने दोनों बच्चों को पास के बंतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बाद में, उनकी गंभीर हालत को देखते हुए अंगुल जिला मुख्यालय अस्पताल (डीएचएच) ले जाया गया।
जब स्थिति काबू में नहीं आई तो वहां से कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बच्चों को रेफर कर दिया गया। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। फिलहाल उसके दो बेटों नीलामाधव (12) और जिज्ञासु (8) की हालत गंभीर बताई जा रही है।
उधर, पुलिस ने कहा कि आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है। पूछताछ के दौरान उसने किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं है। उसे मेडिकल परीक्षण के लिए अंगुल डीएचएच भेज दिया गया है।