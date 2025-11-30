Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कोहरे का कहर: दो कारों में भिड़ंत, पिता-बेटी-दामाद समेत दो छोटे बच्चों की दर्दनाक मौत

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में सड़क हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी कर्नाटक के थे। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 30, 2025

accident, symbolic picture

एक्सीडेंट, प्रतिकात्मक तस्वीर (फोटो-IANS)

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भीषण हादसा हुआ है। कुरनूल जिले में शनिवार सुबह दो कारों की आमने-सामने की टक्कर में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं। वहीं, दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों की पहचान वेंकटेशम (76), उनकी बेटी मीनाक्षी (32), दामाद सतीश (34), और पोते ऋत्विक (4) और बन्नीथ (5) के रूप में हुई है।

पुलिस अधिकारी एन बरघावी ने बताया कि NH167 पर कोटेकल गांव के पास तीखे मोड़ पर सुबह 4.30 बजे स्विफ्ट डिजायर कार एमिगनूर की तरफ से आ रही फॉर्च्यूनर कार से टकरा गई। इस हादसे में स्विफ्ट डिजायर कार में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए कुरनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित कर्नाटक के निवासी थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हादसे पर सीएम ने जताया दुख

घटना पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया और अधिकारियों को घायलों को तुरंत और अच्छी मेडिकल केयर देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों को जरूरी मदद देगी। उन्होंने इलाज करा रहे लोगों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की। राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने यात्रियों से भी सावधानी बरतने की अपील की और सुरक्षा नियमों को और सख्ती से लागू करने का आदेश दिया।

24 अक्टूबर को बस हादसे में 19 की गई थी जान

इससे पहले कुरनूल जिले में 24 अक्टूबर 2025 को सुबह करीब 3:30 बजे एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही कावेरी ट्रेवल्स की स्लीपर बस, जिसमें 41 यात्री सवार थे, नेशनल हाईवे पर चिन्नाटेकुरु गांव के पास एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। इसके बाद बस में आग लग गई। जिसके चलते 19-20 लोगों की जलकर मौत हो गई। मृतकों में महिलाएं, बच्चे और हैदराबाद के चार यात्री शामिल थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Nov 2025 07:26 am

Hindi News / National News / कोहरे का कहर: दो कारों में भिड़ंत, पिता-बेटी-दामाद समेत दो छोटे बच्चों की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.