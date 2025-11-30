कोहरे का कहर: दो कारों में भिड़ंत, पिता-बेटी-दामाद समेत दो छोटे बच्चों की दर्दनाक मौत

एक्सीडेंट, प्रतिकात्मक तस्वीर (फोटो-IANS)
आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भीषण हादसा हुआ है। कुरनूल जिले में शनिवार सुबह दो कारों की आमने-सामने की टक्कर में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं। वहीं, दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों की पहचान वेंकटेशम (76), उनकी बेटी मीनाक्षी (32), दामाद सतीश (34), और पोते ऋत्विक (4) और बन्नीथ (5) के रूप में हुई है।
पुलिस अधिकारी एन बरघावी ने बताया कि NH167 पर कोटेकल गांव के पास तीखे मोड़ पर सुबह 4.30 बजे स्विफ्ट डिजायर कार एमिगनूर की तरफ से आ रही फॉर्च्यूनर कार से टकरा गई। इस हादसे में स्विफ्ट डिजायर कार में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए कुरनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित कर्नाटक के निवासी थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घटना पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया और अधिकारियों को घायलों को तुरंत और अच्छी मेडिकल केयर देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों को जरूरी मदद देगी। उन्होंने इलाज करा रहे लोगों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की। राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने यात्रियों से भी सावधानी बरतने की अपील की और सुरक्षा नियमों को और सख्ती से लागू करने का आदेश दिया।
इससे पहले कुरनूल जिले में 24 अक्टूबर 2025 को सुबह करीब 3:30 बजे एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही कावेरी ट्रेवल्स की स्लीपर बस, जिसमें 41 यात्री सवार थे, नेशनल हाईवे पर चिन्नाटेकुरु गांव के पास एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। इसके बाद बस में आग लग गई। जिसके चलते 19-20 लोगों की जलकर मौत हो गई। मृतकों में महिलाएं, बच्चे और हैदराबाद के चार यात्री शामिल थे।
