कोहरे का कहर: दो कारों में भिड़ंत, पिता-बेटी-दामाद समेत दो छोटे बच्चों की दर्दनाक मौत

पुलिस अधिकारी एन बरघावी ने बताया कि NH167 पर कोटेकल गांव के पास तीखे मोड़ पर सुबह 4.30 बजे स्विफ्ट डिजायर कार एमिगनूर की तरफ से आ रही फॉर्च्यूनर कार से टकरा गई। इस हादसे में स्विफ्ट डिजायर कार में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए कुरनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित कर्नाटक के निवासी थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।