चंडीगढ़-मनाली NH पर 50 KM लंबा जाम, ट्रक ड्राइवरों ने बताई अपनी पीड़ा; उधर नए IMD अलर्ट से सबकी धड़कनें तेज!

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर 50 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। पिछले 24 घंटे से हजारों की संख्या में गाड़ियां फंसी हैं। रास्ते में फंसे ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि करोड़ों रुपये के सेब, टमाटर और अन्य सब्जियों की खेप बर्बाद हो रही हैं।