50% टैरिफ की घोषणा के बाद एनडीए ने बुलाई मीटिंग, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता पहुंचे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने बताया कि भारत के रूसी तेल का आयात बंद नहीं करने के चलते उस पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। जहां पहले ही अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था वहां कल की घोषणा के बाद यह दर बढ़ कर 50 प्रतिशत हो गई है। इस घोषणा के बाद अब सत्ताधारी एनडीए दल ने मीटिंग बुलाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में शामिल होने पहुंच गए है और इस मीटिंग की शुरुआत भी हो चुकी है।