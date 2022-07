उदयपुर हत्याकांड का साइडइफेक्ट! मुस्लिम फेरीवालों से सामान खरीदने पर 5100 रुपए का जुर्माना, ग्राम पंचायत का लेटर पैड वायरल

गुजरात के बनासकांठा गांव में मुस्लिम फेरीवालों से सामान खरीदने पर 5100 रुपए जुर्माना लगाने का फरमान जारी किया गया है। यह फरमान एक लेटर पैड में जारी किया गया है, जो अब वायरल हो रहा है। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है।

राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में गुजरात के बनासकांठा में मुस्लिम फेरीवालों से सामान नहीं खरीदने का फरमान सामने आया है। यह फरमान गुजरात के बनासकांठा गांव में ग्राम पंचायत के लेटर पैड पर जारी किया हुआ लग रहा है, जो अब वायरल हो रहा है। इस फरमान में मुस्लिम फेरीवालों से सामान खरीदने पर 5100 रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। इस पर बनासकांठा के स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया सामने आई है। स्थानीय प्रशासन ने बताया गया है कि वाघासन समूह की ग्राम पंचायत के लेटर पैड पर ऐसा कोई भी फरमान जारी नहीं किया गया है और जो निर्देश जारी किया गया है वह आधिकारिक नहीं है।

5100 fine for buying goods from Muslim hawkers in Gujarat, Gram Panchayat letter pad goes viral