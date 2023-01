झारखंड में भी जोशीमठ जैसी चिंताः भू-धंसाव वाले इलाकों से 60 हजार लोगों को किया जाएगा शिफ्ट

Landslide Prone Areas in Jharkhand: जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला थमा नहीं है। यहां 700 से अधिक घरों में दरारें आ गई है। इस कारण लोगों से जोशीमठ को खाली करने को कहा जा रहा है। जोशीमठ भू-धंसाव के बीच ऐसा ही मामला झारखंड से भी सामने आया है। झारखंड में भू-धंसाव वाले खतरनाक इलाकों से 60 हजार लोगों को शिफ्ट किया जाएगा।

60 thousand people will be shifted from landslide prone Areas in Jharkhand