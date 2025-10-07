दामोदर नदी में बही 65 वर्षीय महिला, 45 किलोमीटर दूर से बचाई जान

लगभग 45 किलोमीटर नीचे, जमालपुर ब्लॉक के एक गांव में नदी किनारे कुछ ग्रामीणों ने बहती हुई महिला को देखा। उन्होंने फौरन कूदकर मातुरी को नदी से बाहर निकाला। महिला बेहोश अवस्था में मिलीं, लेकिन चिकित्सकों ने बताया कि वह खतरे से बाहर हैं। अस्पताल में होश आने पर मातुरी ने बताया, "मैं नहाने गई थी, तभी अचानक पानी की धारा तेज हो गई। किसी तरह मैं एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर बची रही। भगवान ने मेरी रक्षा की।"