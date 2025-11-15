Srinagar Blast: धमाके में 7 लोगों की मौत, क्या है इसका दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन

नौगाम पुलिस स्टेशन में इंटर-स्टेट टेरर मॉड्यूल में पहली FIR दर्ज की गई थी। अक्टूबर में नौगाम के बनपोरा इलाके में पुलिस और सुरक्षाबलों को धमकी देने वाले पोस्टर मिलने के बाद इस मामले की शुरुआत हुई। 19 अक्टूबर को पुलिस ने केस दर्ज किया और एक स्पेशल जांच टीम बनाई। फिर पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर तीन संदिग्ध (आरिफ निसार डार उर्फ ​​साहिल, यासिर-उल-अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ ​​शाहिद) को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने शोपियां के मौलवी इरफान अहमद का नाम पुलिस को बताया। जिस पर डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाने का आरोप है। इसके बाद पुलिस की जांच फरीदाबाद और मुजम्मिल के किराए के घर तक पहुंची।