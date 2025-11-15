Patrika LogoSwitch to English

Srinagar Blast: धमाके में 7 लोगों की मौत, क्या है इसका दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन

Srinagar Blast: श्रीनगर के नौगाम थाने में जोरदार धमाका हुआ है। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। जानिए क्या है धमाके की वजह...

2 min read
Google source verification

श्रीनगर

image

Pushpankar Piyush

Nov 15, 2025

Srinagar blast

श्रीनगर ब्लास्ट (फोटो-IANS)

Srinagar Blast: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में गुरुवार रात करीब 11.20 बजे जोरदार धमाका हुआ है। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हैं। माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। गंभीर रूप से घायलों का इलाज 92 आर्मी बेस कैंप और श्रीनगर अस्पताल में चल रहा है।

हरियाणा जब्त विस्फोटक श्रीनगर लाया गया था

दरअसल, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस विस्फोटक को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल गनई के किराए के घर से जब्त किया था। नौगाम थाने में विस्फोटक का सैंपल इकट्ठा कर रही थी। उसी समय 360 किलो विस्फोटक (अमोनियम नाइट्रेट) में धमाका हो गया। एक दर्जन से अधिक वाहनों में आग लग गई। धमाके से आसपास के घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। घरों की खिड़कियां टूट गई हैं। धमाका इतनी तेज था कि इसकी आवाज नाैगाम ही नहीं, छानपोरा, सनतनगर, रावलपोरा और पंथा चाैक क्षेत्र में सुनाई दी।

नौगाम में ही हुई थी पहली FIR दर्ज

नौगाम पुलिस स्टेशन में इंटर-स्टेट टेरर मॉड्यूल में पहली FIR दर्ज की गई थी। अक्टूबर में नौगाम के बनपोरा इलाके में पुलिस और सुरक्षाबलों को धमकी देने वाले पोस्टर मिलने के बाद इस मामले की शुरुआत हुई। 19 अक्टूबर को पुलिस ने केस दर्ज किया और एक स्पेशल जांच टीम बनाई। फिर पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर तीन संदिग्ध (आरिफ निसार डार उर्फ ​​साहिल, यासिर-उल-अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ ​​शाहिद) को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने शोपियां के मौलवी इरफान अहमद का नाम पुलिस को बताया। जिस पर डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाने का आरोप है। इसके बाद पुलिस की जांच फरीदाबाद और मुजम्मिल के किराए के घर तक पहुंची।

दिल्ली ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई

10 नवंबर की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सफेद रंग की हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ था। इस धमाके में 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह बात भी सामने आई है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी देश के अलग-अलग शहरों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। वह 6 दिसंबर को देश भर में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे।

दिल्ली ब्लास्ट

Published on:

15 Nov 2025 06:39 am

Hindi News / National News / Srinagar Blast: धमाके में 7 लोगों की मौत, क्या है इसका दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन

