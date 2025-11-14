Delhi Blast: अमोनियम नाइट्रेट बेचने वाला दुकानदार गिरफ्तार, बिना लाइसेंस के हुआ व्यापार

गुरुवार रात सुरक्षा बलों ने पुलवामा के कोइल इलाके में आतंकी डॉ. उमर नबी के घर को IED ब्लास्ट से ध्वस्त कर दिया। गुरुवार को ही DNA मैचिंग से पुष्टि हुई कि दिल्ली ब्लास्ट वाली कार में उमर ही सवार था। पुलिस ने उमर के माता-पिता और भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उमर पुलवामा का ही रहने वाला था और उसे आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बताया जा रहा है।