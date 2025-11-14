Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Blast: सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, पुलवामा में आरोपी उमर के घर को IED ब्लास्ट से उड़ाया

दिल्ली धमाके के आरोपी डॉ. उमर नबी के कश्मीर के पुलवामा के स्थित घर को सुरक्षा बलों ने IED ब्लास्ट की मदद से ध्वस्त कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 14, 2025

Umar Nabi house in kashmir

कश्मीर में उमर नबी का घर (फोटो- आईएएनएस)

राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाका मामला में बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने कश्मीर के पुलवामा में स्थित डॉ. उमर नबी के घर को ध्वस्त कर दिया है। डॉ. उमर इस धमाके का मुख्य आरोपी है उसी ने गाड़ी में विस्फोटक भर के लाल किले के पास धमाका किया था। गुरुवार को ही DNA मैचिंग के बाद इस बात की पुष्टि की गई थी जिसके बाद सुरक्षों बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके घर को IED ब्लास्ट की मदद से उड़ा दिया। आंतकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तहत सुरक्षा बलों ने उमर के घर को ब्लास्ट किया है। इस दौरान पूरे इलाके को घेर कर ब्लास्ट की प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित कर के उमके के घर में विस्फोट किया गया।

कार में करीब 80 किलो विस्फोटक भर के किया धमाका

उमर ने एक हुंडई आई 20 कार में करीब 80 किलो विस्फोटक भर के लाल किले मैट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास धमाका किया था। इस मामले की जांच में खुलासा हुआ कि उमर भी उस वाइट कॉलर टेरर ग्रुप का मेंबर था जिसके कुछ सदस्यों को हमले से एक दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। जांच के अनुसार अपने साथियों की गिरफ्तारी से उमर घबरा गया और हड़बड़ाहट में आकर उसने दिल्ली में धमाका कर दिया। जबकि यह समूह लंबे समय से देशभर में घमाके करने की साजिश रच रहा था।

बाबरी मस्जिद ढहाए जाने का बदला लेना चाहते थे आतंकि

जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस समूह के 8 गिरफ्तार साथियों ने यह कबूल किया है कि वह बाबरी मस्जिद ढहाए जाने का बदला लेने के लिए देशभर में ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस ग्रुप की योजना का पहले ही खुलासा कर दिया और 6 नवंबर को इसके मेंबर डॉ. आदिल अहमद राठेर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। आदिल के पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में होने की सूचना सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी। उसके पास से एक AK-47, ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद किया गया था।

ब्लास्ट से पहले पकड़े गए ग्रुप के तीन साथी

इसके बाद पूछताछ के दौरान आदिल ने हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से इस मॉड्यूल को संचालित करने वाले डॉ. मुजम्मिल शकील के बारे में बताया। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 9 नवंबर को फरीदाबाद से शकील को गिरफ्तार किया। वह एक किराए के मकान में रह रहा था जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री (लगभग 300-350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट), असॉल्ट राइफलें (AK-47 जैसी), पिस्तौलें और गोला-बारूद बरामद किए। शकील के साथ साथ नेटवर्क की सदस्य डॉ. शाहीन सईद को भी इसी दिन गिरफ्तार करके श्रीनगर लाया गया। शाहीन, शकील के साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती थी और वह इस ग्रुप की सबसे अहम सदस्य मानी जा रही है।

धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत

अपने साथियों की गिरफ्तारी से दिल्ली बॉम्बर उमर डर गया और फरीदाबाद से फरार हो गया। वह यहां से भाग कर दिल्ली गया और अगले दिन वहां पर ब्लास्ट कर दिया। इस घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग अभी भी घायल हैं। सीसीटीवी फुटेज में उसको ब्लास्ट वाली गाड़ी चलाते हुए देखा गया जिसके बाद जांच टीमों की सर्च में सामने आया कि उमर भी आतंकी डॉक्टरों के वाइट कॉलर मॉड्यूल का साथी था और उसी ने दिल्ली धमाकों को अंजाम दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Updated on:

14 Nov 2025 10:51 am

Published on:

14 Nov 2025 10:31 am

Hindi News / National News / Delhi Blast: सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, पुलवामा में आरोपी उमर के घर को IED ब्लास्ट से उड़ाया

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: बड़े अंतर के साथ कांग्रेस प्रत्याशी आगे, बीजेपी के मोरपाल तीसरे नंबर पर

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

Bihar Result Analysis: नीतीश के झांसे में फंस कर ‘बर्बाद’ हुए तेजस्वी, इन पांच कारणों से भी बुरा रहा नतीजा

राष्ट्रीय

कुटुंबा काउंटिंग अपडेट: शुरुआती चरण में PCC चीफ राजेश राम पीछे, HAM(S) के ललन राम आगे

राष्ट्रीय

Bihar Election Result: बिहार चुनाव परिणाम के बाद PK करेंगे राजनीति छोड़ने का ऐलान?

Keywords - Bihar Election 2025 Live Updates, बिहार चुनाव 2025 लाइव अपडेट्स, Bihar Assembly Election 2025 Live Blog, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025, Bihar Chunav 2025 Live, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, Bihar Election Date 2025, बिहार चुनाव तारीख 2025, Bihar Election Commission Press Conference Live, बिहार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस , Bihar ECI Press Briefing Today, Bihar Election Commission Announcement 2025, Election Commission of Bihar, Bihar Poll Date, Bihar Election Schedule Announcement, Bihar Election CEC Meeting, Bihar Election News in Hindi, Nitish Kumar, Tejashwi Yadav, Chirag Paswan, Samrat Chaudhary, JDU बिहार चुनाव 2025, Bihar Election Breaking LIVE, announcements from Election Commission Bihar
राष्ट्रीय

मुकेश सहनी की वीआईपी को बड़ा झटका, रुझानों में 15 में से एक भी सीट पर आगे नहीं

राष्ट्रीय

संदेश काउंटिंग अपडेट: पुष्पम प्रिया चौधरी का भी खुलेगा खाता?, द प्लुरल्स पार्टी भी एक सीट पर आगे

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.