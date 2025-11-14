Delhi Blast: सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, पुलवामा में आरोपी उमर के घर को IED ब्लास्ट से उड़ाया

राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाका मामला में बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने कश्मीर के पुलवामा में स्थित डॉ. उमर नबी के घर को ध्वस्त कर दिया है। डॉ. उमर इस धमाके का मुख्य आरोपी है उसी ने गाड़ी में विस्फोटक भर के लाल किले के पास धमाका किया था। गुरुवार को ही DNA मैचिंग के बाद इस बात की पुष्टि की गई थी जिसके बाद सुरक्षों बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके घर को IED ब्लास्ट की मदद से उड़ा दिया। आंतकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तहत सुरक्षा बलों ने उमर के घर को ब्लास्ट किया है। इस दौरान पूरे इलाके को घेर कर ब्लास्ट की प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित कर के उमके के घर में विस्फोट किया गया।