Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Blast: धमाके से ठीक पहले मस्जिद गया आतंकी उमर, फिर ली निर्दोषों की जान

राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम हुए धमाका मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट करने से पहले आरोपी डॉ. उमर नबी कई घंटों तक शहर में घूमता रहा था। वह इस दौरान वह दर्जनों जगहों के सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हुआ है। इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जोड़कर पुलिस [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Himadri Joshi

Nov 13, 2025

Terrorist Umar went to the mosque just before the blast

धमाके से ठीक पहले मस्जिद गया आतंकी उमर (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम हुए धमाका मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट करने से पहले आरोपी डॉ. उमर नबी कई घंटों तक शहर में घूमता रहा था। वह इस दौरान वह दर्जनों जगहों के सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हुआ है। इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जोड़कर पुलिस ने उस पूरे रास्ते का पता लगा लिया है जो बॉम्बर उमर ने फरीदाबाद से भागने के बाद अपनाया था। इसमें से एक फुटेज ने खुलासा किया है कि धमाके से ठीक पहले आरोपी उमर लाल किले के तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद गया था।

कुछ देर मस्जिद में बिताई फिर ब्लास्ट वाली जगह के लिए बढ़ा

उमर मस्जिद के पास सड़क पर टहलते हुए सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में देखा गया। उसने कुछ देर मस्जिद में बिताई जिसके बाद वह बाहर आया और अपनी कार लेकर आगे निकल गया। यह मस्जिद विस्फोट वाली जगह से सिर्फ 2 किलोमिटर की दूरी पर है। जिस समय उमर मस्जिद गया तब शाम की नमाज का समय हो गया था। मिडिया रिपोर्ट्स में दावां किया जा रहा है कि, उमर ने फैज-ए-इलाही मस्जिद में नमाज अदा की और फिर वहां से निकल कर धमाका किया।

सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में तीन घंटे बैठा रहा

धमाके से पहले उमर के पार्किंग में गाड़ी पार्क कर तीन घंटे तक उसमें बैठ रहने की खबर पहले ही सामने आ चुकी है। अब दावां किया जा रहा है कि उमर इस दौरान सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में बैठा हुआ था। इस पार्किंग के पिछले हिस्से में जाते हुए और आते हुए उसकी कार रिकॉर्ड की गई थी। फरीदाबाद से दिल्ली आने के बाद उमर शहर में कई जगहों पर घूमता हुआ देखा गया है। दर्जनों जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में उसकी तस्वीरें मिली हैं।

50 जगहों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज में देखा गया उमर

इनके अनुसार, फरीदाबाद से भागकर सबसे पहले हरियाणा में मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा। फिर उसने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया। उसने रात एक ढाबे पर बिताई और कार में ही सो गया, जिसके बाद अगली सुबह, वह दिल्ली वापस आ गया। सोमवार को सुबह 8 बजकर 13 मिनट पर सीसीटीवी कैमरों ने उसे बदरपुर टोल पार करते हुए देखा। डॉ. उमर को दिल्ली की 50 जगहों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज में देखा गया है, जिसका मतलब है कि सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक पूरे शहर में घूम रहा था।

शहर में यहां-यहां देखा गया उमर

दिल्ली में सबसे पहले पूर्वी दिल्ली में देखा गया गया था। वहां से वह मध्य दिल्ली में रिंग रोड की तरफ गया, और फिर उत्तरी दिल्ली पहुंचा। इसके बाद, उसने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार में रुककर कथित तौर पर खाना खाया। सूत्रों के अनुसार, इसके बाद वह फिर से वह मध्य दिल्ली की एक मस्जिद में गया। आखिर में वह दोपहर 3:19 बजे उत्तरी दिल्ली के लाल किला पार्किंग में पहुंचा। शहर में घूमते हुए उसकी गाड़ी कनॉट प्लेस और मयूर विहार में भी देखी गई।

धमाके से पहले 3 घंटे तक गाड़ी में बैठा रहा

इसके बाद उसने अपनी गाड़ी को चांदनी चौक में मौजूद सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ा कर दिया। यहां वह तीन घंटे तक गाड़ी को पार्क कर के खड़ा रहा और दावां किया जा रहा है कि इस दौरान वह एक पल के लिए भी गाड़ी से बाहर नहीं आया। पार्किंग से गाड़ी निकाल कर वह लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा। यहां ट्रैफिक के बीच शाम करीब 6:52 बजे उसने धमाका कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Updated on:

13 Nov 2025 12:11 pm

Published on:

13 Nov 2025 11:47 am

Hindi News / National News / Delhi Blast: धमाके से ठीक पहले मस्जिद गया आतंकी उमर, फिर ली निर्दोषों की जान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

Bihar Election Result से पहले सासाराम में CCTV और ट्रक घुसने को लेकर हंगामा, काउंटिंग सेंटर पर लाठीचार्ज

पटना

बिहार चुनाव 2025: RJD के यादव-मुस्लिम वोट बैंक में NDA ने लगा दी बड़ी सेंध, एग्जिट पोल ने चौंकाया

एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हार
पटना

Axis My India: एग्जिट पोल में RJD सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बिहार में फिर नीतीश सरकार, जानें अन्य पार्टियों का हाल

Nitish Kumar and Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय

Bihar Election: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर FIR दर्ज, होटल में ठहरने से जुड़ा है मामला, काराकाट से लड़ रही हैं चुनाव

jyoti singh
पटना

Bihar Exit Poll 2025: नीतीश को नहीं तेजस्वी को देखना चाहते है सीएम, इस एग्जिट पोल में हुआ खुलासा

एक्सिस माय इंडिया ने तेजस्वी यादव को बताया सबसे पसंदीदा सीएम
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.