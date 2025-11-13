Delhi Blast: धमाके से ठीक पहले मस्जिद गया आतंकी उमर, फिर ली निर्दोषों की जान

धमाके से ठीक पहले मस्जिद गया आतंकी उमर (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम हुए धमाका मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट करने से पहले आरोपी डॉ. उमर नबी कई घंटों तक शहर में घूमता रहा था। वह इस दौरान वह दर्जनों जगहों के सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हुआ है। इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जोड़कर पुलिस ने उस पूरे रास्ते का पता लगा लिया है जो बॉम्बर उमर ने फरीदाबाद से भागने के बाद अपनाया था। इसमें से एक फुटेज ने खुलासा किया है कि धमाके से ठीक पहले आरोपी उमर लाल किले के तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद गया था।
उमर मस्जिद के पास सड़क पर टहलते हुए सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में देखा गया। उसने कुछ देर मस्जिद में बिताई जिसके बाद वह बाहर आया और अपनी कार लेकर आगे निकल गया। यह मस्जिद विस्फोट वाली जगह से सिर्फ 2 किलोमिटर की दूरी पर है। जिस समय उमर मस्जिद गया तब शाम की नमाज का समय हो गया था। मिडिया रिपोर्ट्स में दावां किया जा रहा है कि, उमर ने फैज-ए-इलाही मस्जिद में नमाज अदा की और फिर वहां से निकल कर धमाका किया।
धमाके से पहले उमर के पार्किंग में गाड़ी पार्क कर तीन घंटे तक उसमें बैठ रहने की खबर पहले ही सामने आ चुकी है। अब दावां किया जा रहा है कि उमर इस दौरान सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में बैठा हुआ था। इस पार्किंग के पिछले हिस्से में जाते हुए और आते हुए उसकी कार रिकॉर्ड की गई थी। फरीदाबाद से दिल्ली आने के बाद उमर शहर में कई जगहों पर घूमता हुआ देखा गया है। दर्जनों जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में उसकी तस्वीरें मिली हैं।
इनके अनुसार, फरीदाबाद से भागकर सबसे पहले हरियाणा में मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा। फिर उसने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया। उसने रात एक ढाबे पर बिताई और कार में ही सो गया, जिसके बाद अगली सुबह, वह दिल्ली वापस आ गया। सोमवार को सुबह 8 बजकर 13 मिनट पर सीसीटीवी कैमरों ने उसे बदरपुर टोल पार करते हुए देखा। डॉ. उमर को दिल्ली की 50 जगहों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज में देखा गया है, जिसका मतलब है कि सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक पूरे शहर में घूम रहा था।
दिल्ली में सबसे पहले पूर्वी दिल्ली में देखा गया गया था। वहां से वह मध्य दिल्ली में रिंग रोड की तरफ गया, और फिर उत्तरी दिल्ली पहुंचा। इसके बाद, उसने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार में रुककर कथित तौर पर खाना खाया। सूत्रों के अनुसार, इसके बाद वह फिर से वह मध्य दिल्ली की एक मस्जिद में गया। आखिर में वह दोपहर 3:19 बजे उत्तरी दिल्ली के लाल किला पार्किंग में पहुंचा। शहर में घूमते हुए उसकी गाड़ी कनॉट प्लेस और मयूर विहार में भी देखी गई।
इसके बाद उसने अपनी गाड़ी को चांदनी चौक में मौजूद सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ा कर दिया। यहां वह तीन घंटे तक गाड़ी को पार्क कर के खड़ा रहा और दावां किया जा रहा है कि इस दौरान वह एक पल के लिए भी गाड़ी से बाहर नहीं आया। पार्किंग से गाड़ी निकाल कर वह लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा। यहां ट्रैफिक के बीच शाम करीब 6:52 बजे उसने धमाका कर दिया।
