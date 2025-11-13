Delhi Blast: धमाके से ठीक पहले मस्जिद गया आतंकी उमर, फिर ली निर्दोषों की जान

राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम हुए धमाका मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट करने से पहले आरोपी डॉ. उमर नबी कई घंटों तक शहर में घूमता रहा था। वह इस दौरान वह दर्जनों जगहों के सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हुआ है। इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जोड़कर पुलिस ने उस पूरे रास्ते का पता लगा लिया है जो बॉम्बर उमर ने फरीदाबाद से भागने के बाद अपनाया था। इसमें से एक फुटेज ने खुलासा किया है कि धमाके से ठीक पहले आरोपी उमर लाल किले के तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद गया था।