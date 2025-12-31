Bank Holiday: 1 जनवरी को इन जगहों पर बैंकों की रहेगी छुट्टी, जानें 2026 में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक

RBI की लिस्ट के अनुसार, नए साल (1 जनवरी) के मौके पर बैंक पूरे देश में बंद नहीं रहेंगे। नए साल पर बैंक कुछ ही शहरों में बंद रहेंगे। जहां बैंक खुले रहेंगे, वहां वह नियमित रूप से काम करेंगे। 1 जनवरी 2026 को आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता और शिलॉन्ग में बैंक बंद रहेंगे। इन शहरों के अलावा बाकी जगहों पर बैंक खुले रहेंगे।