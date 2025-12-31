Bank Holiday: 1 जनवरी को इन जगहों पर बैंकों की रहेगी छुट्टी, जानें 2026 में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक

नए साल के मौके पर RBI ने जारी की बैंक हॉलिडे लिस्ट। (Photo-IANS)
Bank Holidays on New Year 2026: अगर नए साल पर बैंक हॉलिडे को लेकर आप भी कंफ्यूज हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां आपको पता चलेगा कि नए साल के जश्न के मौके पर बैंक खुले रहेंगे या नहीं। बैंक से जुड़े काम न अटके इसलिए यह जानकारी बेहद जरूरी है।
नए साल के मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हॉलिडे लिस्ट जारी की है। साथ ही नए साल से पहले ही जानकारी दे दी है: जनवरी में किस शहर में बैंक बंद रहेंगे। साथ ही पूरे साल की छुट्टियों को लेकर RBI की हॉलिडे लिस्ट जारी हुई है।
RBI की लिस्ट के अनुसार, नए साल (1 जनवरी) के मौके पर बैंक पूरे देश में बंद नहीं रहेंगे। नए साल पर बैंक कुछ ही शहरों में बंद रहेंगे। जहां बैंक खुले रहेंगे, वहां वह नियमित रूप से काम करेंगे। 1 जनवरी 2026 को आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता और शिलॉन्ग में बैंक बंद रहेंगे। इन शहरों के अलावा बाकी जगहों पर बैंक खुले रहेंगे।
RBI द्वारा जारी की गई 2026 की बैंकिंग हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, आगामी वर्ष 2026 में देश के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें गणतंत्र दिवस, होली, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली और अन्य कई क्षेत्रीय त्योहार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हर राज्य में अलग-अलग त्यौहारों के मौसम के कारण छुट्टियां अलग-अलग दिनों पर हो सकती हैं।
बैंक की छुट्टियों की लिस्ट चेक करके अपने जरूरी काम समय पर निपटा लेने चाहिए, ताकि बैंक की छुट्टी के दौरान कोई भी जरूरी काम न अटके। हालांकि बैंकों के बंद रहने के दौरान कुछ जरूरी बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी।
इनमें कुछ बैंकिंग सेवाएं हैं, जैसे यूपीआई (UPI), मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम (ATM), जो पूरी तरह चालू रहेंगे। इसके साथ पैसे भेजना, बैलेंस चेक करना और बिल पेमेंट जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं।
बता दें कि चेक क्लियरेंस और काउंटर से जुड़े काम छुट्टी के दिन नहीं होंगे। इसलिए अपने राज्य की बैंकिंग हॉलिडे लिस्ट चेक कर लें और जरूरी काम छुट्टी पड़ने से पहले ही निपटा लें।
