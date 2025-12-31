31 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

1 जनवरी से बंद होंगे ये काम, होगा बड़ा नुकसान, बदलेंगे नियम!

1 जनवरी से गैस सिलेंडर के दाम से लेकर पैन, आधार तक ढेर सारे नियम बदल रहे हैं....

Google source verification

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Dec 31, 2025

साल 2025 अब समााप्‍त‍ि की ओर बढ़ रहा है, 1 जनवरी आते ही साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी…नए साल(New Rules 1 January) की शुरुआत के साथ ही कई बड़े आर्थिक नियम भी बदल रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब को प्रभावित कर सकते हैं…

Published on:

31 Dec 2025 12:19 pm

1 जनवरी से बंद होंगे ये काम, होगा बड़ा नुकसान, बदलेंगे नियम!

