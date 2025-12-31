31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

साल के आखिरी दिन DRDO की बड़ी कामयाबी, ‘प्रलय’ मिसाइल का 2 बार किया सफल परीक्षण; देखें Video

प्रलय एक ठोस प्रणोदक, अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे स्वदेशी रूप से उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों के साथ विकसित किया गया है...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 31, 2025

Pralay missile, India missile test, DRDO, Abdul Kalam Island,

DRDO ने प्रलय मिसाइल का किया सफल परीक्षण (Photo-IANS)

Pralay Missile Test: साल 2025 के आखिरी दिन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल, स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा तट के पास चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से एक ही लॉन्चर से बेहद कम समय के अंतराल में दो मिसाइलें दागी गईं और दोनों मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल किया।

रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा?

रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक, ये परीक्षण सुबह करीब 10.30 बजे चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज के पास किए गए। दोनों मिसाइलों ने अपने निर्धारित मार्ग का सटीक पालन किया और सभी उड़ान उद्देश्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। 

'प्रलय कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है'

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि प्रलय एक ठोस प्रणोदक, अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे स्वदेशी रूप से उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों के साथ विकसित किया गया है ताकि उच्च सटीकता सुनिश्चित हो सके। यह विभिन्न प्रकार के वारहेड ले जाने और कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।

मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ की कई अन्य प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से इस मिसाइल को विकसित किया है।

1000 किलोग्राम तक हथियार ले जाने की क्षमता

बता दें कि इस मिसाइल को भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने का हथियार माना जा रहा है। यह 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की 350 से 1000 किलोग्राम तक हथियार ले जाने की क्षमता है, जिसमें कवच रोधी वारहेड भी शामिल है। 

रक्षा मंत्री ने दी बधाई

बता दें कि प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सशस्त्र बलों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल प्रक्षेपण से प्रलय मिसाइल प्रणाली की विश्वसनीयता साबित हुई है। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Dec 2025 06:38 pm

Hindi News / National News / साल के आखिरी दिन DRDO की बड़ी कामयाबी, ‘प्रलय’ मिसाइल का 2 बार किया सफल परीक्षण; देखें Video

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.