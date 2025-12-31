साल के आखिरी दिन DRDO की बड़ी कामयाबी, ‘प्रलय’ मिसाइल का 2 बार किया सफल परीक्षण; देखें Video

Pralay Missile Test: साल 2025 के आखिरी दिन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल, स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा तट के पास चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से एक ही लॉन्चर से बेहद कम समय के अंतराल में दो मिसाइलें दागी गईं और दोनों मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल किया।