बांग्लादेश पर मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, कहा- हिंदुओं को…

मोहन भागवत ने कहा कि संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। हिंदू समुदाय की स्थिति पर बात करते हुए भागवत ने कहा कि हमारे समाज की स्थिति यह है कि हम समस्या के उपाय के बारे में नहीं सोचते हैं, जबकि समाधान हमारे पास ही होता है। संतों का संगम सदा मिलता रहेगा। हिंदू समुदाय के पास संतों का ज्ञान है।