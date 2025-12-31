‘मैं अपने पिता के…’, BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने ऐसा क्यों कहा

इस मौके पर सांसद रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा BJP के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उससे भी बढ़कर वह एक मेहनती कार्यकर्ता थे। मैं कह सकता हूं कि पटना जिले में हमारी आज की जीत की नींव उनकी मेहनत और संगठन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता पर रखी गई थी।