मुंबई में मोनो रेल में फंसे 700 यात्री बचाए, दिल्ली में यमुना उफान पर, हिमाचल में पुल टूटे, सड़कें बही

नांदेड़ व पुणे में अत्यधिक बारिश से हालात बिगड़ गए। महाराष्ट्र व कोंकण क्षेत्र के नदियां उफान पर है। बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र्र, तटीय कर्नाटक में अत्यधिक भारी एवं मध्यप्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तरप्रदेश, हरियाणा, मराठवाड़ा, गुजरात क्षेत्र, उत्तरी व आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय में भारी बारिश हुई। आइएमडी के रेड अलर्ट के अनुसार मुंबई, कोंकण, उत्तरी-दक्षिणी व तटीय राज्यों क्षेत्रों के कई शहरों में अगले दो दिन भारी रहने वाले हैं।