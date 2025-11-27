Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

72 साल के बिजनेसमैन ने शेयर घोटाला में गंवाए 35 करोड़, 4 साल तक नहीं लगी भनक, फिर ऐसे हुआ खुलासा

मुंबई में वित्तीय धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 72 वर्षीय व्यवसायी से 35 करोड़ रुपये की ठगी की गई। चार साल तक उनको इसका पता ही नहीं चला।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shaitan Prajapat

Nov 27, 2025

Trade Fraud

बिजनेसमैन के साथ 35 करोड़ का शेयर घोटाला (फोटो एआई)

मुंबई के 72 वर्षीय बिजनेसमैन भरत हरकचंद शाह चार साल तक चले एक कथित ट्रेडिंग घोटाले में 35 करोड़ रुपये गंवाने के बाद सदमे में हैं। माटुंगा पश्चिम निवासी शाह का आरोप है कि ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड नाम की एक ब्रोकरेज फर्म ने उनकी पत्नी के खाते का इस्तेमाल अनधिकृत ट्रेडिंग के लिए किया और उन्हें लगातार गलत जानकारी देकर गुमराह किया।

कैसे फंसे भरत हरकचंद शाह?

भरत शाह अपनी पत्नी के साथ मिलकर परेल में कैंसर रोगियों के लिए कम किराये का एक गेस्ट हाउस चलाते हैं। 1984 में पिता के निधन के बाद उन्हें एक बड़ा शेयर पोर्टफोलियो विरासत में मिला। बाजार की जानकारी न होने के कारण उन्होंने वर्षों तक इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं की। 2020 में एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड में अपने और अपनी पत्नी के नाम से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोले। प्रतिनिधियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि किसी अतिरिक्त निवेश की जरूरत नहीं होगी और शेयरों को गिरवी रखकर सुरक्षित ट्रेडिंग की जा सकती है।

कंपनी ने शाह को बताया कि उनके अकाउंट के लिए दो निजी गाइड नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद कर्मचारी अक्षय बारिया और करण सिरोया को उनके पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट दिया गया। यहीं से शाह दम्पत्ति के अकाउंट पर कंपनी का पूरा नियंत्रण हो गया।

कैसे हुआ खातों का दुरुपयोग

शाह के अनुसार, शुरुआत में प्रतिनिधि रोज़ाना फोन पर ट्रेडिंग के निर्देश देते थे। बाद में वे उनके घर आकर लैपटॉप से खुद ईमेल भेजने लगे। शाह को केवल ओटीपी डालने और दस्तावेज़ खोलकर देख लेने को कहा जाता था। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि उनके नाम पर बड़े पैमाने पर अनधिकृत ट्रेडिंग, शेयरों की खरीद-फरोख्त और ‘सर्कुलर ट्रेडिंग’ हो रही है। 2020 से 2024 तक उन्हें हर साल ऐसा स्टेटमेंट भेजा जाता था जिसमें भारी मुनाफा दिखाया जाता था। साफ-सुथरे सालाना विवरण देखकर शाह को किसी गड़बड़ी का संदेह नहीं हुआ।

धोखाधड़ी का खुलासा कैसे हुआ?

जुलाई 2024 में शाह को ग्लोब कैपिटल के रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से अचानक फोन आया, 'आपके और आपकी पत्नी के खातों में 35 करोड़ रुपये का डेबिट बैलेंस है, तुरंत चुकाएं, नहीं तो आपके शेयर बेच दिए जाएंगे।' कंपनी पहुंचने पर शाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें बताया गया कि उनके खातों से करोड़ों रुपये की अनधिकृत ट्रेडिंग की गई थी। अपनी बची हुई संपत्ति बचाने के लिए उन्होंने मजबूरी में अपने शेष शेयर बेचकर पूरा 35 करोड़ रुपये चुका दिए।

ये भी पढ़ें

असम में दूसरी शादी पर 7 साल की जेल… 1.5 लाख का जुर्माना, कई लोगों की जाएंगी नौकरियां
राष्ट्रीय
Assam Prohibition of Polygamy Bill

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Nov 2025 09:35 pm

Published on:

27 Nov 2025 09:34 pm

Hindi News / National News / 72 साल के बिजनेसमैन ने शेयर घोटाला में गंवाए 35 करोड़, 4 साल तक नहीं लगी भनक, फिर ऐसे हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.