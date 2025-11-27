72 साल के बिजनेसमैन ने शेयर घोटाला में गंवाए 35 करोड़, 4 साल तक नहीं लगी भनक, फिर ऐसे हुआ खुलासा

भरत शाह अपनी पत्नी के साथ मिलकर परेल में कैंसर रोगियों के लिए कम किराये का एक गेस्ट हाउस चलाते हैं। 1984 में पिता के निधन के बाद उन्हें एक बड़ा शेयर पोर्टफोलियो विरासत में मिला। बाजार की जानकारी न होने के कारण उन्होंने वर्षों तक इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं की। 2020 में एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड में अपने और अपनी पत्नी के नाम से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोले। प्रतिनिधियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि किसी अतिरिक्त निवेश की जरूरत नहीं होगी और शेयरों को गिरवी रखकर सुरक्षित ट्रेडिंग की जा सकती है।