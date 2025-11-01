Patrika LogoSwitch to English

Breaking: श्रीकाकुलम में मंदिर में मची भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत

Srikakulam Stampede: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वेकेंटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।

Pushpankar Piyush

Nov 01, 2025

भगदड़ में नौ लोगों की मौत (फोटो- एक्स अकाउंट @revathitweets)

Srikakulam Stampede: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वेकेंटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने घटना को लेकर खेद जताया है। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

सीएम नायडू ने ट्वीट कर लिखा कि श्रीकाकुलम जिले के कासिबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ ने बहुत गहरा असर डाला है। यह बहुत दुख की बात है कि इस बुरी घटना में भक्तों की जान चली गई। मैं मरने वालों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैंने स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घटना स्थल पर जाकर राहत कार्यों पर नजर रखने को कहा है।

01 Nov 2025 01:01 pm

01 Nov 2025 12:45 pm

Hindi News / National News / Breaking: श्रीकाकुलम में मंदिर में मची भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत

