Breaking: श्रीकाकुलम में मंदिर में मची भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत

सीएम नायडू ने ट्वीट कर लिखा कि श्रीकाकुलम जिले के कासिबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ ने बहुत गहरा असर डाला है। यह बहुत दुख की बात है कि इस बुरी घटना में भक्तों की जान चली गई। मैं मरने वालों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैंने स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घटना स्थल पर जाकर राहत कार्यों पर नजर रखने को कहा है।