चेन्नई: थर्मल पावर स्टेशन हादसे में 9 की मौत, PM मोदी ने की मुआवजे की घोषणा

हादसा एन्नोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) में स्थित सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल पर मंगलवार देर शाम हुआ। प्रारंभिक जांच में स्टील आर्च का गिरना मुख्य कारण बताया जा रहा है। बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन पांच मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चार ने अस्पताल पहुंचने से पहले। घायल मजदूर को स्टेनली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में 5 से 10 घायलों का जिक्र है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि एक घायल की ही है।