चेन्नई: थर्मल पावर स्टेशन हादसे में 9 की मौत, PM मोदी ने की मुआवजे की घोषणा

चेन्नई के थर्मल पावर स्टेशन हादसे में 9 की मौत
Chennai: तमिलनाडु के चेन्नई स्थित एन्नोर थर्मल पावर प्लांट के पास मंगलवार शाम को हुए भीषण हादसे में नौ मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा निर्माण कार्य के दौरान स्टील आर्च के अचानक ढहने से हुआ, जो लगभग 30 फीट ऊंचाई से गिरा। सभी मृतक असम के मूल निवासी बताए जा रहे हैं, जबकि एक मजदूर झारखंड का है, जो घायल अवस्था में है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम के हवाले से पोस्ट किया, तमिलनाडु के चेन्नई में इमारत गिरने की घटना से दुखी हूं। इस मुश्किल घड़ी में मेरा पूरा साथ प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पीएम ने पीएम राहत कोष से हर मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन में हुई दुखद दुर्घटना से अत्यंत दुःखी हूं। इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तत्काल राहत कार्यों के निर्देश दिए। उनकी एक्स पोस्ट में कहा गया, एन्नोर में बीएचईएल के विद्युत संयंत्र निर्माण स्थल पर हुई दुर्घटना में असम के 9 श्रमिकों की मृत्यु की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।
सीएम ने विद्युत मंत्री एसएस शिवशंकर और तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टैंगेडको) के चेयरमैन जे राधाकृष्णन को घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य संभालने का आदेश दिया। साथ ही, मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा और शवों को गृह राज्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए।
हादसा एन्नोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) में स्थित सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल पर मंगलवार देर शाम हुआ। प्रारंभिक जांच में स्टील आर्च का गिरना मुख्य कारण बताया जा रहा है। बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन पांच मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चार ने अस्पताल पहुंचने से पहले। घायल मजदूर को स्टेनली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में 5 से 10 घायलों का जिक्र है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि एक घायल की ही है।
मृतकों के शवों को चेन्नई के रॉयापुरम स्थित स्टेनली सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। अस्पताल परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। पुलिस मृतकों के परिजनों को सूचित करने के लिए उनके पतों की पुष्टि कर रही है।
