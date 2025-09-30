Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चेन्नई: थर्मल पावर स्टेशन हादसे में 9 की मौत, PM मोदी ने की मुआवजे की घोषणा

चेन्नई में एन्नोर थर्मल पावर प्लांट के पास हुए भीषण हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को हर संभव मदद देने और घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

2 min read

चेन्नई

image

Shaitan Prajapat

Sep 30, 2025

9 killed in Chennai thermal power station accident

चेन्नई के थर्मल पावर स्टेशन हादसे में 9 की मौत

Chennai: तमिलनाडु के चेन्नई स्थित एन्नोर थर्मल पावर प्लांट के पास मंगलवार शाम को हुए भीषण हादसे में नौ मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा निर्माण कार्य के दौरान स्टील आर्च के अचानक ढहने से हुआ, जो लगभग 30 फीट ऊंचाई से गिरा। सभी मृतक असम के मूल निवासी बताए जा रहे हैं, जबकि एक मजदूर झारखंड का है, जो घायल अवस्था में है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, आर्थिक सहायता का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम के हवाले से पोस्ट किया, तमिलनाडु के चेन्नई में इमारत गिरने की घटना से दुखी हूं। इस मुश्किल घड़ी में मेरा पूरा साथ प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पीएम ने पीएम राहत कोष से हर मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की।

केंद्रीय और राज्य नेताओं की प्रतिक्रिया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन में हुई दुखद दुर्घटना से अत्यंत दुःखी हूं। इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तत्काल राहत कार्यों के निर्देश दिए। उनकी एक्स पोस्ट में कहा गया, एन्नोर में बीएचईएल के विद्युत संयंत्र निर्माण स्थल पर हुई दुर्घटना में असम के 9 श्रमिकों की मृत्यु की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

सीएम ने विद्युत मंत्री एसएस शिवशंकर और तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टैंगेडको) के चेयरमैन जे राधाकृष्णन को घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य संभालने का आदेश दिया। साथ ही, मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा और शवों को गृह राज्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए।

घटना और बचाव कार्य

हादसा एन्नोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) में स्थित सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल पर मंगलवार देर शाम हुआ। प्रारंभिक जांच में स्टील आर्च का गिरना मुख्य कारण बताया जा रहा है। बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन पांच मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चार ने अस्पताल पहुंचने से पहले। घायल मजदूर को स्टेनली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में 5 से 10 घायलों का जिक्र है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि एक घायल की ही है।

मृतकों के शवों को चेन्नई के रॉयापुरम स्थित स्टेनली सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। अस्पताल परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। पुलिस मृतकों के परिजनों को सूचित करने के लिए उनके पतों की पुष्टि कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Sept 2025 11:14 pm

Hindi News / National News / चेन्नई: थर्मल पावर स्टेशन हादसे में 9 की मौत, PM मोदी ने की मुआवजे की घोषणा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM मोदी ने CR पार्क में मां दुर्गा के किए दर्शन, काली बाड़ी मंदिर में भी की पूजा-अर्चना

PM Modi visited temple of Goddess Durga at CR Park
राष्ट्रीय

मानसून का मौसम खत्म, लेकिन बारिश रहेगी जारी… अक्टूबर में खूब बरसेंगे बादल, IMD ने दी बड़ी अपडेट

Maharashtra Rain Alert
मुंबई

झारखंड में प्रशासनिक फेरबदल: अविनाश कुमार बने नए मुख्य सचिव

IAS Avinash Kumar
राष्ट्रीय

TVK नेता के खिलाफ मामला दर्ज, युवाओं को विद्रोह के लिए भड़काने का लगा आरोप

राष्ट्रीय

Diwali Bonus: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार देगी 30 दिन का बोनस

Diwali Bonus
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.