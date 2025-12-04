हिट एंड रन का खौफनाक VIDEO: साइकिल चला रहे कारोबारी को कार ने कुचला, CCTV में कैद हुई घटना

कार की टक्कर से कारोबारी की मौत
गुरुग्राम में डीएलएफ फेज-2 में हिट एंड रन केस का मामला सामने आया है। यहां पर बुधवार सुबह साइकिल चलाते समय तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 58 वर्षीय एक कारोबारी की मौत हो गई। मृतक की पहचान अमिताभ जैन के रूप में हुई है। गुरुवार को पुलिस ने यह जानकारी दी है।
पुलिस ने बताया कि बिजनेसमैन अमिताभ जैन बुधवार सुबह अपनी कॉलोनी में साइकिल चला रहे थे, तभी तेज रफ्तार सफेद हुंडई सैंट्रो कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद चालक कार को तेज गति से भगाता हुआ फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कार दिल्ली के पंजीकरण नंबर वाली थी।
पुलिस अधिकारी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय लोगों ने उनकी पत्नी को सूचना दी। इसके बाद अमिताभ जैन को एंबुलेंस की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने कार मालिक का पता लगा लिया है। मामले में गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि पुलिस की एक टीम ने उसके घर पर छापा मारा था, लेकिन वह नहीं मिला। वह गिरफ्तारी से बच रहा है, लेकिन हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी घटना पास लगे कई सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।
उन्होंने बताया, "कार अचानक रास्ता भटक गई और कारोबारी को पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस टीम को घटनास्थल पर उनकी क्षतिग्रस्त साइकिल मिली। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कार का रजिस्ट्रेशन नंबर साफ़ दिखाई दे रहा था।”
उन्होंने आगे कहा, "संभावना है कि कार चला रहा व्यक्ति किसी पार्टी या पब से नशे में लौट रहा होगा। हालाँकि, ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी।"
पुलिस ने दर्ज किया केस
पुलिस ने अमिताभ जैन के भाई की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (लापरवाही से मौत) और 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना) तथा अन्य संबंधित आरोपों के तहत कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग