दिल्ली में फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए ट्रैक पर गिरी कार, बाइक सवार को भी मारी टक्कर, 1 घंटे रेल सेवा रही बाधित

पुलिस के अनुसार, गाजियाबाद के प्रताप विहार रेलवे कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय सचिन चौधरी अपनी कार चला रहे थे। वे रिंग रोड पर मुकरबा चौक फ्लाईओवर की ओर जा रहे थे। अचानक गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने के कारण चालक का संतुलन बिगड़ गया। कार पहले फुटपाथ से टकराई, फिर फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। इस दौरान एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में कार ने उसे टक्कर मार दी। बाइक सवार भी फ्लाईओवर से नीचे गिर गया।