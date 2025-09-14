Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली में फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए ट्रैक पर गिरी कार, बाइक सवार को भी मारी टक्कर, 1 घंटे रेल सेवा रही बाधित

दिल्ली में तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर गिर गई। इसके बाद एक घंटे तक रेलवे सेवा बाधित रही। कार ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मार दी।

नई दिल्ली

Ashib Khan

Sep 14, 2025

रेलवे ट्रैक पर गिरी कार (Photo-X)

Delhi Accident: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मुकरबा चौक फ्लाईओवर के पास एक कार बेकाबू हो गई और फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। इस हादसे में एक बाइक सवार को भी टक्कर लगी, जिससे वह भी फ्लाईओवर से गिर गया। हादसे के कारण करीब एक घंटे तक रेल सेवा पूरी तरह बाधित रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई।

बाइक सवार को भी मारी टक्कर

पुलिस के अनुसार, गाजियाबाद के प्रताप विहार रेलवे कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय सचिन चौधरी अपनी कार चला रहे थे। वे रिंग रोड पर मुकरबा चौक फ्लाईओवर की ओर जा रहे थे। अचानक गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने के कारण चालक का संतुलन बिगड़ गया। कार पहले फुटपाथ से टकराई, फिर फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। इस दौरान एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में कार ने उसे टक्कर मार दी। बाइक सवार भी फ्लाईओवर से नीचे गिर गया।

मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, रेलवे पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। कार को रेलवे ट्रैक से हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे के वक्त ट्रैक पर एक ट्रेन गुजरने वाली थी, लेकिन चालाकी से उसे रोका गया, वरना बड़ा रेल हादसा हो सकता था।

एक घंटे रेल सेवा रही बाधित

करीब एक घंटे तक ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। इससे सैकड़ों यात्री प्रभावित हुए। पुलिस ने बताया कि कार चालक सचिन को कंधे और चेहरे पर मामूली खरोंचें आई हैं। बाइक सवार की पहचान अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

कार का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और कार को पटरी से हटते हुए भी नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से कार को पटरी से हटाया। 

14 Sept 2025 04:12 pm

Hindi News / National News / दिल्ली में फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए ट्रैक पर गिरी कार, बाइक सवार को भी मारी टक्कर, 1 घंटे रेल सेवा रही बाधित

