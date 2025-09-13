Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

17 साल की बेटी के साथ 6 दिन तक लगातार रेप, बात बाहर ना जाए इसलिए…

बिहार में पिता ने अपनी 17 साल की बेटी के साथ 6 तक दुष्कर्म किया। घटना का बाहर पता नहीं चले इसको लेकर बेटी को बंधक बना लिया।

पटना

Ashib Khan

Sep 13, 2025

बाप ने 17 साल की बेटी के साथ 6 दिन तक किया रेप (File Photo)

बिहार के शिवहर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां के पिपराही थाना क्षेत्र के एक गांव में एक पिता ने अपनी ही 17 वर्षीय बेटी के साथ छह दिनों तक दुष्कर्म किया। आरोपी पिता ने पहले अपनी बेटी को बंधक बनाया और उसे बाहर जाने से रोक लिया, ताकि यह कुकृत्य बाहर न आए। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने दो-दो शादियां कर रखी हैं। आरोपी फरार बताया जा रहा है। 

20 साल पहले हुई थी शादी

दरअसल, आरोपी की पहली शादी करीब 20 साल पहले हुई थी। पहली पत्नी से उसे एक बेटी हुई, जो आज 17 साल की हो चुकी है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी, इस मारपीट का कारण उसका अपनी साली (पत्नी की बहन) पर दिल आ गया था।

ये भी पढ़ें

आशिक बना हत्यारा: प्रेमी ने दूसरे से अफेयर के शक पर प्रेमिका और उसकी सहेली को उतारा मौत के घाट
राष्ट्रीय
image

आरोपी ने साली से की शादी

पारिवारिक विवाद बढ़ने पर पहली पत्नी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद आरोपी ने अपनी साली से दूसरी शादी कर ली, जिससे उसे तीन बेटे हैं। दूसरी पत्नी भी हाल ही में पति से विवाद के कारण बच्चों को लेकर मायके चली गई। घर पर अब केवल आरोपी और उसकी पहली पत्नी की बेटी अकेली रह गई थी।

बेटी को हवस का बनाया शिकार

इसी अवसर का फायदा उठाते हुए आरोपी की नीयत खराब हो गई। एक दिन उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब बेटी ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर बंधक बना लिया। अगले छह दिनों तक यह क्रूरता जारी रही। आरोपी ने बेटी को कमरे में बंद रखा और बाहर जाने पर रोक लगाई, ताकि बाहर इस बात का पता नहीं चले। 

पुलिस को किया फोन

पीड़िता ने मौका पाकर 112 पर फोन किया और पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने उसे घर से निकालकर पिता के चुंगल से मुक्त कराया। जैसे ही पुलिस पहुंची आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी पिता की तलाश कर रही है। वहीं घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। 

ये भी पढ़ें

4 साल से लिव इन में रह रही थी पत्नी, लवर ने पति को उतार दिया मौत के घाट, कांड के बाद पड़ोसियों ने आरोपी को भगाया
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Sept 2025 03:50 pm

Published on:

13 Sept 2025 03:49 pm

Hindi News / National News / 17 साल की बेटी के साथ 6 दिन तक लगातार रेप, बात बाहर ना जाए इसलिए…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.