17 साल की बेटी के साथ 6 दिन तक लगातार रेप, बात बाहर ना जाए इसलिए…

बिहार के शिवहर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां के पिपराही थाना क्षेत्र के एक गांव में एक पिता ने अपनी ही 17 वर्षीय बेटी के साथ छह दिनों तक दुष्कर्म किया। आरोपी पिता ने पहले अपनी बेटी को बंधक बनाया और उसे बाहर जाने से रोक लिया, ताकि यह कुकृत्य बाहर न आए। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने दो-दो शादियां कर रखी हैं। आरोपी फरार बताया जा रहा है।