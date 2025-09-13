17 साल की बेटी के साथ 6 दिन तक लगातार रेप, बात बाहर ना जाए इसलिए…

बिहार के शिवहर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां के पिपराही थाना क्षेत्र के एक गांव में एक पिता ने अपनी ही 17 वर्षीय बेटी के साथ छह दिनों तक दुष्कर्म किया। आरोपी पिता ने पहले अपनी बेटी को बंधक बनाया और उसे बाहर जाने से रोक लिया, ताकि यह कुकृत्य बाहर न आए। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने दो-दो शादियां कर रखी हैं। आरोपी फरार बताया जा रहा है।
दरअसल, आरोपी की पहली शादी करीब 20 साल पहले हुई थी। पहली पत्नी से उसे एक बेटी हुई, जो आज 17 साल की हो चुकी है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी, इस मारपीट का कारण उसका अपनी साली (पत्नी की बहन) पर दिल आ गया था।
पारिवारिक विवाद बढ़ने पर पहली पत्नी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद आरोपी ने अपनी साली से दूसरी शादी कर ली, जिससे उसे तीन बेटे हैं। दूसरी पत्नी भी हाल ही में पति से विवाद के कारण बच्चों को लेकर मायके चली गई। घर पर अब केवल आरोपी और उसकी पहली पत्नी की बेटी अकेली रह गई थी।
इसी अवसर का फायदा उठाते हुए आरोपी की नीयत खराब हो गई। एक दिन उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब बेटी ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर बंधक बना लिया। अगले छह दिनों तक यह क्रूरता जारी रही। आरोपी ने बेटी को कमरे में बंद रखा और बाहर जाने पर रोक लगाई, ताकि बाहर इस बात का पता नहीं चले।
पीड़िता ने मौका पाकर 112 पर फोन किया और पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने उसे घर से निकालकर पिता के चुंगल से मुक्त कराया। जैसे ही पुलिस पहुंची आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी पिता की तलाश कर रही है। वहीं घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है।