4 साल से लिव इन में रह रही थी पत्नी, लवर ने पति को उतार दिया मौत के घाट, कांड के बाद पड़ोसियों ने आरोपी को भगाया

केरल के कोल्लम से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां 41 वर्षीय श्यामसुंदर नामक एक व्यक्ति की उसके पत्नी के लिव-इन पार्टनर ने नुकीले हथियार मारकर निर्मम हत्या कर दी। घटना संपत्ति को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का नतीजा बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, आरोपी मृतक के घर के पास ही रहता था। मृतक की पहचान श्यामसुंदर के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।