पहले दंपत्ति के साथ की मारपीट, सिर मुंडवाकर सड़कों पर घुमाया और मूत्र पीने के लिए किया मजबूर, पति की मौत-पत्नी घायल

Bihar Crime: बिहार के नवादा जिले में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर ग्रामीणों ने काला जादू के शक में दंपत्ति पर हमला कर दिया, जिसमें व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मारपीट से पहले ग्रामीणों ने दंपत्ति को जूते-चप्पलों की माला पहनाई और सड़कों पर घुमाया।