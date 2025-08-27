Patrika LogoSwitch to English

पहले दंपत्ति के साथ की मारपीट, सिर मुंडवाकर सड़कों पर घुमाया और मूत्र पीने के लिए किया मजबूर, पति की मौत-पत्नी घायल

बिहार में काला जादू के शक में ग्रामीणों ने एक दंपत्ति पर हमला कर दिया। इससे पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्नी को सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

पटना

Ashib Khan

Aug 27, 2025

नवादा में ग्रामीणों ने व्यक्ति की हत्या (File Photo)

Bihar Crime: बिहार के नवादा जिले में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर ग्रामीणों ने काला जादू के शक में दंपत्ति पर हमला कर दिया, जिसमें व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मारपीट से पहले ग्रामीणों ने दंपत्ति को जूते-चप्पलों की माला पहनाई और सड़कों पर घुमाया।

व्यक्ति की हुई मौत

मामले में हिसुआ थाने की सब इंस्पेक्टर रूप कुमारी ने बताया कि हमें सूचना मिली कि ग्रामीणों ने एक दंपत्ति पर हमला किया है, पति की हत्या कर दी है और पत्नी को ज़िंदा जलाने के लिए ले जा रहे हैं। इसके बाद हमने पाया कि व्यक्ति की मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल है। 

शव को ठिकाने लगा रहे थे ग्रामीण

बता दें कि बुधवार सुबह पुलिस को घटना की जानकारी तब मिली जब आरोपी शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने मृतक की पहचान पंचूगढ़ मुसहरी निवासी गया मांझी के रूप में की है। मामले में पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने कहा कि इस घटना में 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

काला जादू के शक में की मारपीट

एसपी ने आगे बताया कि स्थानीय निवासी मोहन मांझी के घर पर आयोजित जन्मदिन समारोह में पीड़ितों द्वारा काला जादू करने की बात फैल गई। जब मोहन मांझी के परिवार द्वारा किराए पर लिया गया म्यूजिक सिस्टम बार-बार बंद हो गया, तो किसी ने खराब म्यूजिक सिस्टम का संबंध गया मांझी और उसकी पत्नी से जोड़ दिया और उन पर काला जादू करने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया।

पुलिस छापेमारी कर रही है

एसपी ने काह कि हमने मोहन मांझी और नौ महिलाओं समेत 17 लोगों को घटना में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। 

मूत्र पीने के लिए किया मजबूर

पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने दम्पति की पिटाई की और उन्हें अपमानित किया, उन्हें सड़कों पर घुमाया, उनके सिर मुंडवा दिए तथा उन्हें मूत्र पीने के लिए मजबूर किया। एसआई रूपा कुमारी ने कहा, "उन्हें जूते और चप्पलों की माला भी पहनाई गई। महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया है।

Published on:

27 Aug 2025 08:06 pm

Hindi News / National News / पहले दंपत्ति के साथ की मारपीट, सिर मुंडवाकर सड़कों पर घुमाया और मूत्र पीने के लिए किया मजबूर, पति की मौत-पत्नी घायल

