मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच के बाथरूम में मिला लड़की का शव, मचा हड़कंप

Mumbai-Kushinagar Express: मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच के बाथरूम के कूड़ेदान में एक बच्ची का शव मिला। इसकी जानकारी मिलने के बाद ट्रेन के अंदर हड़कंप मच गया। मौजूद यात्रियों ने तुरंत रेलवे अधिकारियों को जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।
बता दें कि मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22537 के एसी कोच के कूड़ेदान के अंदर बच्ची का शव मिला है। बच्ची की उम्र 5-8 साल के बीच बताई जा रही है। दरअसल, ट्रेन की सफाई के दौरान सफाई प्रभारी की नजर कूड़ेदान पर पड़ी। उसने देखा कि कूड़ेदान के अंदर बच्ची का शव पड़ा है।
मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर रेलवे के अधिकारी और पुलिस पहुंची। बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं शुरुआती जांच में पता चला है कि बच्ची का कही से अपहरण किया गया था। रिश्तेदार ने ही बच्ची का अपहरण किया था।
शुरुआती जांच में सामने आया है कि बच्ची का मौसा भाई इस अपहरण में शामिल था। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज कर लिए है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। मामले को लेकर रेलवे अधिकारियों ने कहा कि पूरी रिपोर्ट जल्द भेजी जाएगी। इस घटना के बाद यात्रियों में खौफ का माहौल है।