ट्रिपल मर्डर से दहली दिल्ली, बेटे ने मां-बाप और भाई को उतारा मौत के घाट

Triple Murder Case: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते मां-बाप और भाई धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पूरा मामला मैदानीगढ़ी इलाके का बताया जा रहा है।
मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि घटनास्थल की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर देखा कि घर के अंदर तीन लोगों के शव पड़े है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मां-बाप और भाई पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई।
मृतकों की पहचान प्रेम सिंह, रजनी और ऋतिक के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए तीनों शवों को भेज दिया है। वारदात को अंजाम देने वाला व्यक्ति मौके से फरार है। बताया जा रहा है कि आरोपी का मानसिक उपचार चल रहा है। मामले में प्रथम दृष्यता सामने आया है कि आरोपी ने किसी को बताया था कि उसने पूरिवार की हत्या कर दी है और वह यहां नहीं रहेगा।
मामले में पुलिस ने बताया कि पीसीआर पर एक कॉल आया। उसमें बताया गया कि एक व्यक्ति ने अपने हाथ की नस काट ली है। घर पर खून ही खून पड़ा हुआ है उसे मदद चाहिए, लेकिन जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि घर में प्रवेश करने पर दो शव खून से लथपथ पड़े है और महिला का शव पहली मंजिल पर पड़ा है।
पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम भी गठित की है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है।