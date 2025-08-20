ट्रिपल मर्डर से दहली दिल्ली, बेटे ने मां-बाप और भाई को उतारा मौत के घाट

मृतकों की पहचान प्रेम सिंह, रजनी और ऋतिक के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए तीनों शवों को भेज दिया है। वारदात को अंजाम देने वाला व्यक्ति मौके से फरार है। बताया जा रहा है कि आरोपी का मानसिक उपचार चल रहा है। मामले में प्रथम दृष्यता सामने आया है कि आरोपी ने किसी को बताया था कि उसने पूरिवार की हत्या कर दी है और वह यहां नहीं रहेगा।