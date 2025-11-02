दलित छात्र के साथ एक साल से शिक्षक कर रहे मारपीट, शौचालय में ले जाकर पैंट में छोड़ा बिच्छू

बता दें कि पूरा मामला रोहड़ उप मंडल के खड़ापानी इलाके के सरकारी प्राथमिक स्कूल का है। पीड़ित पिता ने पुलिस को दी शिकायत में प्रधानाध्यापक और दो अन्य शिक्षकों पर आरोप लगाया है। पिता ने कहा कि वे लगभग एक साल से उसके बेटे के साथ अक्सर मारपीट करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिटाई की वजह से बच्चे के कान से खून बहने लगा और एक बार तो उसके कान का पर्दा भी क्षतिग्रस्त हो गया।