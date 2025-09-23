Flight के लैंडिंग गियर में छिपकर दिल्ली पहुंचा बच्चा, जाना चाहता था ईरान, सुरक्षकर्मियों ने वापस काबुल भेजा

दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जब अफगानिस्तान का 13 वर्षीय बच्चा विमान (Flight) के लैंडिंग गियर में छिपकर भारत पहुंच गया। रविवार सुबह 11:10 बजे एयरलाइन के सुरक्षा कर्मियों ने बच्चे को विमान के पास घूमते देखा। पूछताछ में बच्चे ने बताया, वह अफगानिस्तान के कुंदुज का रहने वाला है और बिना टिकट विमान के लैंडिंग गियर के हिस्से में छिपकर आया था। सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ के बाद बच्चे को वापसी की फ्लाइट में काबुल भेज दिया।