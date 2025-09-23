Patrika LogoSwitch to English

Flight के लैंडिंग गियर में छिपकर दिल्ली पहुंचा बच्चा, जाना चाहता था ईरान, सुरक्षकर्मियों ने वापस काबुल भेजा

अफगानिस्तान का 13 वर्षीय बच्चा विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर भारत पहुंच गया। सुरक्षाबलों ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि वह ईरान जाना चाहता था।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 23, 2025

फ्लाइट (प्रतिकात्मक तस्वीर-IANS)

दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जब अफगानिस्तान का 13 वर्षीय बच्चा विमान (Flight) के लैंडिंग गियर में छिपकर भारत पहुंच गया। रविवार सुबह 11:10 बजे एयरलाइन के सुरक्षा कर्मियों ने बच्चे को विमान के पास घूमते देखा। पूछताछ में बच्चे ने बताया, वह अफगानिस्तान के कुंदुज का रहने वाला है और बिना टिकट विमान के लैंडिंग गियर के हिस्से में छिपकर आया था। सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ के बाद बच्चे को वापसी की फ्लाइट में काबुल भेज दिया।

सुबह 8.45 बजे काबुल रवाना हुई फ्लाइट

बच्चा रविवार सुबह 8.46 बजे काबुल के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ और 10.20 बजे पहुंचा। यानी करीब डेढ़ घंटे तक वह लैंडिंग गियर में बैठा रहा। पूछताछ में बच्चे ने यह भी बताया कि वह ईरान जाना चाहता था, लेकिन गलती से भारत आने वाली फ्लाइट में चढ़ गया। वह यात्रियों की गाड़ी के पीछे-पीछे एयरपोर्ट में घुसा और विमान के व्हील वेल में खुद को छुपा लिया।

खतरनाक हो सकती है व्हील वेल यात्रा

सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, विमान के व्हील वेल में जगह बेहद कम होती है और उड़ान के दौरान यहां ऑक्सीजन की कमी व तापमान माइनस 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसी स्थिति में यात्री बेहोश हो जाते हैं या मौत भी हो सकती है। हालांकि इस लडक़े का सफर अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर रहा, जिससे वह जिंदा बच गया। घटना ने एयरपोर्ट सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

अफगानिस्तान से इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। 16 अगस्त 2021 को जब अमेरिकी सेना काबुल से पास जा रही थी। तब तालिबान के कब्जे के डर से सैकड़ों अफगान अमेरिकी सी-17 विमान के साथ दौड़ते नजर आए। वायरल वीडियो में दर्जनों लोग विमान के लैंडिंग गियर और पंखों पर चिपकते दिखे, जबकि विमान रनवे पर टैक्सी कर रहा था। उड़ान भरते ही कम से कम दो लोग गिर पड़े, जिनकी मौत हो गई।

