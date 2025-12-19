पक्षी के शरीर पर लगा था चीनी ट्रांसमीटर, वन विभाग को हुआ जासूसी का शक

ह्यूगलिन सीगल पक्षी बर्फ जमे हुए इलाके में पैदा होता है, सर्दियों में उष्णकटिबंधीय श्रीलंका की ओर निकलता है। इस तरह से पहुंचे पक्षी को रिसर्च में इस्तेमाल के लिए पकड़ा गया और मार्च में सैटेलाइट टैगिंग इक्विपमेंट लगाया गया। पक्षी साइबेरिया गया था, बाद में आर्कटिक के किनारे पर पहुंचा। वहां प्रजनन (ब्रीडिंग) गतिविधियों के बाद श्रीलंका लौट आया। कोलंबो यूनिवर्सिटी के रिसर्च वैज्ञानिक संपत सेनेविरत्ने ने कहा कि पक्षी की उड़ान बीच में कारवार के पास रुक गई। अगर हम सैटेलाइट डेटा देखें, तो इस पक्षी की यह प्रजाति रात में भी उड़ती नजर आई।