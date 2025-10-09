पंजाब को नशे में डुबोने की साजिश! पाकिस्तान से भी निकला कनेक्शन, नाकों दम हुई पुलिस

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI)
पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट के जरिए पंजाब को अस्थिर करने में नाकाम रहने के बाद नशे में डूबोना चाहता है। वह लगातार ड्रोन्स व तस्करों के जरिए बड़ी मात्रा में हेरोइन व अन्य ड्रग्स को बॉर्डर पार भेजता है। 2024 में बीएसएफ ने 294 ड्रोन जब्त किए, जो 2023 के 107 के मुकाबले दोगुने हैं। पंजाब में सालाना नशे से जुड़ी मौतें 80-200 के बीच रिपोर्ट की जाती है, जबकि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक होने की संभावना है।
वहीं, बीते दिनों BSF और पंजाब पुलिस ने एक बार फिर पाकिस्तान से मंगवाई गई 16 किलो हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने कहा कि इस खेप को पंजाब भर में सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने इस मामले में दो ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान अमृतसर निवासी मनप्रीत सिंह और हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है।
एसएसपी रवजोत ग्रेवाल ने कहा कि तरनतारन CIA को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाकर पंजाब में सप्लाई कर रहे हैं। वह सफेद रंग की स्विप्ट कार में हेरोइन की खेप लेकर तरनतारन की ओर आ रहे हैं। इसी आधार पर खब्बे डोगरा गांव में नाकेबंदी करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों से पंजाब में फैले ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पूछताछ में जुटी हुई है।
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पंजाब पुलिस ने अमृतसर और तरनतारन में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हथियारों की तस्करी को भी नाकाम किया है। बीएसएफ ने खुफिया जानकारी के आधार पर ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला-बारूद बरामद किए और तीन तस्करों को गिरफ्तार किया।
दूसरी तरफ, बीते दिनों अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो यात्रियों से करीब 2550 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जब यात्रियों की नियमित जांच की जा रही थी, तो सुरक्षा कर्मियों को उनके सामान पर शक हुआ। सामान की स्कैनिंग के दौरान शैंपू की बोतलों में भरा गया नशीला पदार्थ दिखाई दिया। जांच में पता चला कि यह गांजा है, जिसे बड़ी चालाकी से शैंपू की खाली बोतलों में पैक कर छिपाया गया था ताकि सुरक्षा जांच में पकड़ा न जा सकें। दोनों यात्रियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि दोनों यात्री किसी नशा तस्करी गिरोह के इशारे पर यह गांजा भारत लेकर आ रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि गांजा कहां से खरीदा गया और अमृतसर में इसे किसे सौंपा जाना था।
NCB और पंजाब पुलिस की साल 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल राज्य में 1000 किलो से अधिक हेरोइन की जब्ती हुई। जिनकी अनुमानित कीमत 5000 करोड़ से अधिक है। देश में पंजाब की आबादी 2.3 फीसदी होने के बावजूद हेरोइन जब्ती का आंकड़ा 44.5 फीसदी है। अकेले अमृतसर में साल 2024 में 340 किलो से अधिक हेरोइन की जब्ती हुई। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में 8,935 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए। 7600 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं।
