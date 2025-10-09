पंजाब को नशे में डुबोने की साजिश! पाकिस्तान से भी निकला कनेक्शन, नाकों दम हुई पुलिस

दूसरी तरफ, बीते दिनों अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो यात्रियों से करीब 2550 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जब यात्रियों की नियमित जांच की जा रही थी, तो सुरक्षा कर्मियों को उनके सामान पर शक हुआ। सामान की स्कैनिंग के दौरान शैंपू की बोतलों में भरा गया नशीला पदार्थ दिखाई दिया। जांच में पता चला कि यह गांजा है, जिसे बड़ी चालाकी से शैंपू की खाली बोतलों में पैक कर छिपाया गया था ताकि सुरक्षा जांच में पकड़ा न जा सकें। दोनों यात्रियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि दोनों यात्री किसी नशा तस्करी गिरोह के इशारे पर यह गांजा भारत लेकर आ रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि गांजा कहां से खरीदा गया और अमृतसर में इसे किसे सौंपा जाना था।