Diwali 2025: दिवाली से एक दिन पहले रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़, ट्रेन में घुसने के लिए जमकर हुई मारामारी!

दिवाली के दौरान चेन्नई के रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और राजमार्गों पर भारी भीड़ देखी गई, क्योंकि हजारों लोग अपने गृहनगर की ओर यात्रा कर रहे थे। 16 अक्टूबर से ही यात्रा शुरू हो गई थी, जिससे शहर के वर्ष के सबसे व्यस्त यात्रा सप्ताहांतों में से एक बना। लोग परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार मनाने के लिए यात्रा कर रहे थे। 2 min read