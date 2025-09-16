प्राकृतिक आपदा से बचाएगा 2 लाख रुपये का Automatic siren, हर साल 5700 करोड़ का आर्थिक नुकसान, 1700 लोगों की होती है मौत

डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल के मार्च और अप्रैल और महीने में देश के 12 राज्यों में 165 लोगों की मौत बिजली गिरने से हो गई थी। अप्रैल के पहले 17 दिन में ही बिजली गिरने से 140 लोगों की मौत हुई। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि पिछले साल के इन दो महीनों की तुलना में इस साल की समान अवधि में बिजली गिरने से होने वाली मौतों में 184 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई। बिहार में बिजली गिरने से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। इस साल के मार्च और अप्रैल महीने में सिर्फ बिहार में 99 लोगों की मौत हो गई ​थी। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरों की संख्या, शहरों और गांवों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग के चलते बिजली गिरने की वजह से लोगों की मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है।